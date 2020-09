Cinderella: le prime foto del film con Camila Cabello

Vi avevamo già parlato di un nuovo adattamento di Cenerentola con protagonista Camila Cabello, Cinderella. Bene, sempre che il progetto si stia concretizzando sempre di più. Dopo l’annuncio del cast nei mesi scorsi possiamo finalmente dare un’occhiata alle prime foto che ritraggono la cantante nei panni di Cinderella – questo il titolo originale, almeno per ora.

First images of Camila Cabello in Kay Cannon’s live-action Cinderella which also stars James Corden, Idina Menzel, Pierce Brosnan, John Mulaney & Billy Porter as a gender neutral Fairy Godmother. The film will take on a “feminist twist” & will be released on February 5, 2021. pic.twitter.com/afHiSUMMtv

— Film Updates (@FilmUpdates) September 27, 2020