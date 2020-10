Shiningami è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Shiningami:

Sono molto legata a questo brano, mi ricorda Los Angeles e un periodo molto importante del mio

percorso personale. È stato il mio secondo singolo e ci sono frasi del testo a cui sono davvero

legata e porterò sempre con me.

Clicca qui per comprare la versione speciale di Angel di Rosalba e ascoltare Shiningami! per comprare la versione speciale di Angel di Rosalba e ascoltare Shiningami!





Testo Shingami Rosalba

Wow wow wow, wow wow wow

Ya ya

Ah

Moji got another one

E poi ti dico calma

Se ti ho conosciuto sarà il karma

L’amore a volte è un’arma

Contro uno shinigami

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Stanca, sveglia da ora

Ferma in un posto in cui piove col sole

Credo ancora alla magia

Ma non credo più alle persone

Tu sei il centro della galassia, l’unica eccezione

Sei tutto ciò che mi basta

Perché ormai ne ho le prove

Vorrei scoprire una nuova costellazione

Volare in alto al di sopra di queste cose

Ma, a volte la testa mi inganna

Vorrei essere leggera

Sì, come l’aria

E poi ti dico calma

Se ti ho conosciuto sarà il karma

L’amore a volte è un’arma

Contro uno shinigami

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

A volte mi perdo

Se penso a quanto è grande questo nostro universo

Non ho perso tempo

Non tornerei indietro su niente di ciò che ho scelto

Adesso che ci sei te

Vorrei scoprire una nuova costellazione

Volare in alto al di sopra di sopra di queste cose

Ma, a volte la testa mi inganna

Vorrei essere leggera

Sì, come l’aria

E poi ti dico calma

Se ti ho conosciuto sarà il karma+

L’amore a volte è un’arma

Contro uno shinigami

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani

Contro uno shinigami

L’altra notte giuro ho fatto dei sogni strani