Offline è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Offline:

Sappiamo tutti che i social possono diventare un’ossessione e creare un distacco con quello che ci

circonda. Con questo brano ho voluto mettere in musica quei momenti in cui si sente il bisogno di

staccarsi dalla “realtà digitale” per ritrovare il nostro equilibrio interiore, reale. Internet è

fantastico, ma bisogna imparare a viverlo dando il giusto peso a tutto e tutti, per non esserne

sopraffatti.

Testo Offline Rosalba

yee yeee

ahah!

sono offline

sono offline

offline

sono offline

ora no dai se ti inseguo dopo finiremo nei guoi

sto con i miei amici e vorrei andare offline

per sentirmi più al sicuro e dirti bye bye

loro non cambiano

non so che dicono ma vedo che parlano

vorrei soltanto che capissero che sento che mi fa

vivere la vita in base ad una chat

ora no dai

non mi vedi più online senza me ora che fai

chiusa dentro ad un game boy

non so come ma ti ricontrerò

ye yeee

ho copiato ginger generation

sono offline

intorno a me game over

vorrei sparire per trovarmi altrove

senza le critiche delle persone

dove nessuno vuole avere ragione

tu se non mi conosci prendi in mano il joystick

porta delle chopstick

non pensare più solo alle pagine di gossip

sulla felpa mia Youtube

non ascolto fakenews proprio come tutti proprio come fai tu

non mi vedi più online

senza me ora che fai?

chiusa dentro ad un gameboy

non so dove ma ti rincontrerò

non mi vedi più online

senza me ora che fai

chiusa dentro ad un gameboy

non so dove ma ti rincontrerò