Sogno è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Sogno:

Sogno l’ho scritta quasi tutta durante svariate notti insonni e parla di quei momenti di agitazione interiore che spesso ci prendono prima di dormire, e ci chiudono in trip infiniti che spesso però ci portano poi faccia a faccia con noi stessi, o con le nostre paure e insicurezze.

Testo Sogno Rosalba

si sono le 7 sono ancora sveglia

guardo l’alba fuori sorgere dalla finestra

vorrei dormire perché dormire?

lo sai che poi senza te non so dormire

sogno mi chiedo chi sono?

nuvola di pensieri per me e per chi sta intorno

mi guardo allo specchio e no che non mi riconosco

sogno una vita parallela si adentro ad un altro sogno

sogno, sogno

non so più se sono

nuvola di pensieri per me e per chi sta intorno

e vedo tutto blu

tutto blu sei tutto blu yeah yea

sogni sto contando i sogni

stesa sopra il letto baby annego fra i ricordi

non so più se son reale o no

non so se restare oppure no yeah yeah

giù sono troppo giù

non so salire più

mood mon amour feeling blue sai che ne prendo di più

sai che prendo di più

mi faccio un altro tattoo yeah yeah yeah

si sono le 7 sono ancora sveglia

guardo l’alba fuori sorgere dalla finestra

vorrei dormire perché dormire?

lo sai che poi senza te non so dormire

sogno mi chiedo chi sono?

nuvola di pensieri per me e per chi sta intorno

mi guardo allo specchio e no che non mi riconosco

sogno una vita parallela si ma dentro ad un altro sogno

sogno, sogn0

non so più se sogno

dimmi se era vero o alla fine solo un sogno

dimmi che c’eri tu, si anche tu

c’eri tu, sì anche tu