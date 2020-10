Filo rosso è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Filo Rosso:

Questa canzone è ispirata a una leggenda molto popolare tra gli appassionati di manga/anime, secondo la quale abbiamo un filo rosso legato al mignolo della mano sinistra che ci lega in modo indissolubile alla nostra anima gemella (akai ito). Ricordo quando ne ho sentito parlare la prima volta, mi era da subito piaciuto il concetto e volevo parlarne in questo disco.

Testo Filo rosso Rosalba

vorrei sparire con te

andare dove non ci possano trovare

superare quegli ostacoli che in ogni modo ci provano a separare

guardo ancora le lancette, dalle due alle sette

potrò urlare forte ma nessuno qui mi sente

sono ancora qui da sola sotto le coperte

ti sento distante però so che torni sempre

e allora prendimi le mani

tengo un filo rosso sotto una delle due

anche se siamo lontani

so che si ritroveranno con le tue

legati da un filo sottile

non si vede però io so che c’è

il nostro destino è già scritto anche se ancora non sei qui con me

dicono che sia invisibile fino a ieri non mi sembrava possibile

ora sento un filo rosso che mi tira e mi attira e mi fa sentire legata a te

questo tempo sembra non voler passare

vorrei dirti tutto ma senza parlare

scioglieremo i nodi per poterci ritrovare

sceglieremo i posti dove vorremo tornare

quando gireremo il mondo senza sosta

rimanendo ad occhi chiusi in una stanza in due

so che stai aspettando anc0ra una rispsota

ma so che non posso farcela da sola

quindi prendimi le mani

tengo il filo rosso su una delle due

anche se siamo lontani so che si ritroveranno con le tue

legati da un filo sottile

non si vede però io so che c’è

il nostro destino è già scritto anche se ancora non sei qui con me

dic0no che sia invisibile

fino a ieri non mi sembrava possibile

ora sento un filo rosso che mi tira e mi attira

e mi fa sentire legata a te