Jody Cecchetto: arriva il graphic novel Giornata di marcia

Jody Cecchetto ha annunciato la pubblicazione di Giornata di marcia, un graphic novel che racconta le sue avventure e quelle dei suoi soci, Anthony IPants e RedNose.

Trama del libro Giornata di marcia

Cosa succederebbe se il trio più implacabile del web venisse all’improvviso risucchiato in una straordinaria dimensione parallela? Anthony, Jody e RedNose si preparano a vivere la giornata più lunga della loro vita. Una vera e propria giornata marcia! Quando nel loro studio di registrazione Anthony, Jody e RedNose ricevono uno strano macchinario in grado di viaggiare attraverso realtà parallele, non sanno in quali pazzesche avventure stanno per essere trascinati. Catapultati in un mondo ideale dove Anthony conduce un suo reality show, Jody può realizzare l’intervista perfetta e RedNose è un famosissimo rapper, i nostri eroi vedono realizzarsi incredibilmente i loro desideri. Ma quella che sta per cominciare sarà davvero una giornata da sogno oppure si trasformerà in un incubo inimmaginabile?

Chi sono Jody Cecchetto e gli altri protagonisti

Classe 1994, figlio d’arte, Jody ha ereditato dal padre l’amore per la musica e per l’arte. Suona la chitarra, il pianoforte, le tastiere, il basso e l’ukulele. La sua vocazione per il palco non ha confini: il teatro e la recitazione sono la sua grande passione. Insieme agli altri componenti del trio conduce Ipants Show su RDS next.

Per la nuova stagione di Ready Music Play, che conduce su DeA Kids, ha ricantato in versione social la celebre hit Gioca Joeur, lanciata dal padre Claudio Cecchetto.

Nato nel 1994 a Milano, Anthony è divenuto celebre su Youtube grazie alle sue esilaranti parodie di star e noti programmi tv. È tra gli influencer più amati del momento e i suoi video sono seguiti da migliaia di follower. Il suo più grande obiettivo: diventare un comico di successo. Conduce Ipants Show su RDS next al fianco di Jody e RedNose.

Nato nel 1984 e cresciuto nell’hinterland milanese, RedNose si è dedicato sin da piccolo alla musica e al rap. Dalla passione è nata così una professione: rapper e producer musicale, nel 2011 ha pubblicato il suo primo disco ufficiale e oggi lavora e collabora con numerosi artisti di grande successo. Anche la sua voce è protagonista di Ipants Show su RDS next.