Anime è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Anime:

Questa canzone racconta un po’ quello che il mio mondo, un mix tra un anime e un videogame, a

tinte forti, in costante movimento. È uno dei pezzi che racconta meglio chi sono e usciti dallo

studio abbiamo capito subito fosse il pezzo giusto per iniziare il disco. Sono molto soddisfatta di

questo brano e musicalmente lo trovo davvero mio.

Testo Anime Rosalba

vivo dentro un anime

e non sento più niente un amico non mi serve

non seguo le regole

chi segue la tua gente

non mi sembrano oneste

vivo dentro un anime

e non penso più a niente un amico non mi serve

non seguo le regole

chi segue la tua gente

non mi sembrano oneste

vedi i miei capelli cambiare colore

dentro la mia bolla fuori è una prigione

non sono più come te

non voglio più uscire dal mio anime

uno contro uno

freddo come gli uno

se non sei al sicuro

dentro questo mondo mi sento nessuno

con le spalle al muro

sembra di stare dentro un open word dici che sono la tua Wofu

mettiamo a caricare il Nintendo sulla mia isola ci sei tu

tutto che si anima come per magia

ho copiato ginger generation

sento la mia anima volare via

e vedo il tempo che scorre noi in fuga da un killer

siamo fuori controller come dentro ad un videogame

cambiamo personaggio voglio andare lontano da qui

dove tutto è il contrario vuoi stare con me ma non vedi che?

vivo dentro un anime

e non penso più a niente un amico non mi serve

non seguo le regole

chi segue la tua gente

non mi sembrano oneste

vedi i miei capelli cambiare colore

dentro la mia bolla fuori è una prigione

non sono più come te

non voglio più uscire dal mio anime