Bad vibes è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Bad Vibes:

Bad Vibes è nata in casa, in un pomeriggio in cui Nashley è passato a trovarci a Milano. Nel giro di

poche ore avevamo praticamente chiuso il brano, è stata davvero un’esperienza particolare e

credo che il beat sia davvero in grado di trasportare chi l’ascolta nelle vibes della canzone.

Testo Bad vibes Rosalba

io sto nel mio mondo con te ma

a volte non ti importava

il cuore che non batteva

ognuno per la sua strada

voglio sentirmi viva per sentire te

tenerti stretto quando non è facile

sto cadendo non vedi

non sono più la tua baby

dentro la mia bolla dove tu non puoi capirmi

non ascolto più le cose che volevi dirmi

se vogliamo correre mi assumo tutti i rischi

se il silenzio è d’oro forse allora siamo ricchi

ho copiato ginger generation

non ti vedo più mai

nelle tasche bad vibes

che finivano da te io te tra le nuvole

sperando di non cadere

io non voglio stare con te giuro che mi porti solo bad vibes

questa notte siamo io e te

scordati la merd* di quel McDrive

comprerò dei nuovi Cartier

così vedrò cose che non ho mai

visto con i miei occhi perché

nella mia testa avevo solo Bad vibes

quando non avevo un letto

ci ha pensato mio fratell0

sai gli errori sono scelte non fanno di me perfetto

taglimi dirtto nel cuore prendi tutto ciò che ho dentro

ma se fuori non è inverno dimmi perché sento fredd0

quando non avevo un soldo mi sono fatto in 4

ho mollato la scuola, ho firmato un contratto

sono caduto in piedi con le suole sull’asfalto

giuro mi alzerò da sol0 le mani sporche di fango

baby ribaltiamo i piani come avessimo dei piani

siamo ad alta quota come fossimo aeroplani

ho promesso i sogni li moltiplico domani

come i primi money che c’ho avuto fra le mani

ma dimmi cosa fare a volte non so cosa fare

ti farò stare a galla quando non saprai nuotare

ho imparato a cadere alzarmi senza farmi male

i soldi non comprano il tempo quindi non posso aspettarti, baby

io non voglio stare con te giuro che mi porti solo bad vibes

questa notte siamo solo io e te

scordati la merda di quel McDrive

comprerò dei nuovi Cartier e così vedrò cose che non ho mai

visto con i miei occhi perché

nella mia testa avevo solo Bad vibes