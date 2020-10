Angel è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo tanti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Bubble tea:

Un brano particolare, che mi ha fatto conoscere a tante persone anche in veste di cantante e mi ha vista collaborare con un produttore americano (Moji): una piccola soddisfazione che mi ha dato però ancora più forza per buttarmi a capofitto in questo progetto.

Clicca qui per comprare la versione speciale di Angel di Rosalba e ascoltare Bubble tea!





Testo Bubble Tea Rosalba

tornerei da te

se fosse possibile per me

poter dimostrarti

il mio modo di amarti e trovarti negli altri e lo sai che ora è tardi

ma sai che ora è tardi

prendi treno e riparti

ma in modo nostalgico per evitare un finale più tragico

e sono già le tre non ci sei più ma quella felpa sa di te

vorrei facesse un po’ più freddo per poterci entrare

dir che va tutto bene

sento il cuore fare piano ma è più forte di me

l’umore di quando siamo tra mille persone

però alla fine siamo solo noi due

un paio di dubbi io parlo e tu fuggi

e non lo so dove vai

però ti aspetterò qui

non so se tornerai da me

però comunque mi va bene

perché anche se sei lontano

so che torneresti presto per tenermi la mano

e ti aspetto

finché non tornerai da me

con una rosa e un bubble tea

e se vuoi ricominciam0

tanto tutto questo tempo ero io che aspettavo te