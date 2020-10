Rosalba annulla il firmacopie per Angel: il messaggio per i fan

Rosalba, giovane artista napoletana, si è vista costretta ad annullare il firmacopie previsto per Angel, il suo disco d’esordio. Il motivo, com’è ormai facile immaginare, è l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria.

L’aumentare del numero dei positivi al Covid-19 in Italia, sta infatti costringendo a tornare alle limitazioni della scorsa primavera. Rosalba, che avrebbe tenuto un incontro con i fan a Milano proprio oggi, ha scritto questo messaggio per spiegare bene la sua scelta.

Nonostante fossero state prese le precauzioni dovute per lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza, alla luce dell’aumento dei contagi attuali non me la sento di osttoporre anche al minimo rischio soprattutto voi e le vostre famiglie. Spero che quest’incubo finisca presto e che potremo tornare a vederci il prima possibile!

Rosalba prevede che il firmacopie potrà essere sostituito a breve da un incontro on line ma sa bene che non sarà la stessa cosa. “So che non è la stessa cosa però cercate di capire la gravità dello stato di emergenza, si spezza il cuore anche a me”, ha scritto su Instagram.

L’album Angel di Rosalba

Da giovedì 15 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme streaming Angel, il nuovo disco della giovane artista che esordisce nel panorama musicale italiano con il suo stile unico che ha già rivelato con brani come Shinigami e Bipolare.

Il giorno dell’esordio discografico ha coinciso con il compleanno di Rosalba. Così, per l’occasione, ha deciso di dedicare questo disco a tutti i suoi follower.

Angel è il compimento di un percorso che ha portato la giovane artista napoletana ad esprimere la propria creatività musicale secondo il suo originale punto di vista. Sonorità internazionali e testi coerenti con il mood che Rosalba esprime sui suoi canali social.