Bipolare è una delle canzoni contenute in Angel, il primo disco della carriera discografica di Rosalba! La youtuber e tiktoker, dopo anti anni sulla rete, ha infatti deciso di dare vita al suo primo progetto, realizzando così il sogno di diventare una cantante!

Ecco come Rosalba ha voluto spiegare il testo di Bipolare:

Un brano particolare, che mi ha fatto conoscere a tante persone anche in veste di cantante e mi ha vista collaborare con un produttore americano (Moji): una piccola soddisfazione che mi ha dato però ancora più forza per buttarmi a capofitto in questo progetto.

Testo Bipolare Rosalba

Sono bipolare

E tu mi fai pensare che

Sia tutto così facile

Che mi fai credere alle favole

Lo sai ho la testa fra le nuvole

E sto a disegnare

E tu mi fai sembrare che

A volte sia tutto possibile

Forte ma in fondo sono fragile

Non mischio il make-up con le lacrime

Andare a 100 ma sentirsi fermi

Oggi non esco baby, guardo Netflix

I miei li ho scelti

Hai visto quanti cambiamenti? Ya ya

Ho fatto fuori quei serpenti e l’ansia

Che vive in sincronia con me

Mi sveglio baby penso a te

Vorrei sparire ma non è un cliché

Non dormo e se dormo ti sogno

I want you

Mi annoio se non ci sei tu

Sono Bipolare

E tu mi fai pensare che

Sia tutto così facile

Che mi fai credere alle favole

Lo sai ho la testa fra le nuvole

E sto a disegnare

E tu mi fai sembrare che

A volte sia tutto possibile

Forte ma in fondo sono fragile

Non mischio il make-up con le lacrime

Sarò più serena

Triste a malapena

Non conosci i retroscena

Di questa vita aliena

Minimo, critico

La felicità sempre in bilico

Sto cadendo giù come Icaro

Chiudi gli occhi, senti il brivido

Volo in un altro cielo

In un universo parallelo

Sono fuori, congelo

In noi ci credo davvero

Minimo, critico

La felicità sempre in bilico

Sto cadendo giù come Icaro

Chiudi gli occhi, senti il brivido

Non dormo e se dormo ti sogno

I want you

Mi annoio se non ci sei tu

Non dormo e se dormo ti sogno

I want you

Mi annoio se non ci sei tu

Sono Bipolare

E tu mi fai pensare che

Sia tutto così facile

Che mi fai credere alle favole

Lo sai ho la testa fra le nuvole

E sto a disegnare

E tu mi fai sembrare che

A volte sia tutto possibile

Forte ma in fondo sono fragile

Non mischio il make-up con le lacrime