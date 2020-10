Zoe Massenti: trama e prezzo del libro Libera come le stelle

Zoe Massenti, una delle tiktoker più amate in Italia, ha pubblicato il suo primo libro, Libera come le stelle, in cui l’influencer racconta episodi della sua vita che le sono realmente accaduti e soprattutto le sue emozioni. Sentimenti tenuti finora segreti ma che adesso Zoe ha scelto di condividere con i suoi fan. Il libro è acquistabile al prezzo di 15,10 su Amazon.

Trama di Libera come le stelle

Denise ha sedici anni e frequenta il linguistico. Adora la musica, i supereroi e sopra ogni altra cosa la danza, che è tutta la sua vita. La sua serenità subisce un duro colpo dopo una furiosa litigata e Denise si ritrova spezzata e vuota, nonostante gli amici e Roma che la lascia ogni volta senza fiato. E tutto questo proprio a poca distanza da una gara che può decidere il suo futuro. Cosa manca per complicarsi la vita? L’amore, dal quale Denise si mantiene rigorosamente a distanza di sicurezza. Ma poi un ragazzo compare dal nulla nella sua vita. Le sorprese speciali, le passeggiate, le cene e i baci in spiaggia saranno davvero una fregatura? O piuttosto un incontro destinato a cambiare tutto?

Chi è Zoe Massenti

Zoe è nata il 24 agosto 2002 a Roma (fonte Mondoinfluencer.it). Appassionata di ballo, la sua avventura sul web inizia con Musical.ly, quando insieme alle amiche condivide video divertenti. Il vero successo arriva, però, con Tik Tok: grazie al suo talento nella danza ha conquistato in breve tempo tantissimi follower.

Spesso tra i suoi video appaiono i suoi amici Q4, con Diego Lazzari in particolare sembrerebbe esserci più di una semplice amicizia. Tra lip sync, balletti e video divertenti, la creator sta conquistando sempre più follower.

Lo scorso anno, insieme ad altri tiktoker è comparsa nel videoclip della canzone Sto una bomba di Marta Daddato. Il 29 settembre di quest’anno è uscito il suo primo libro, un romanzo dal titolo Libera Come le Stelle, edito da Rizzoli. La protagonista del volume si chiama Denise ma in realtà racconta la vita di Zoe Massenti.