#RosalbaisOverParty è l’hashtag che nelle scorse è andato in tendenza in Italia dopo che un gruppo di ragazze hanno scoperto alcuni vecchi controversi tweet della youtuber. Nei tweet, infatti, Rosalba insultava molti degli idoli dello stan Twitter (e di milioni di ragazze e ragazzi in giro per il mondo!). Ma che cos’ha detto esattamente?

Ecco cos’ha detto Rosalba su Zayn e sui Big Bang

Come spesso accade con la cancel culture, le fan dei Big Bang e dei One Direction sono riuscite a risalire ad alcuni vecchi tweet shock di Rosalba.

Nei tweet la giovane youtuber e interprete di Luna Piena usava un linguaggio decisamente offensivo nei confronti non solo di Zayn ma anche dei Bangtan Boys.

La youtuber racconta spesso di essersi fatta un tatuaggio sul braccio dedicato a Zayn. Eppure, in tempi non sospetti, Rosalba aveva scritto allo stesso Zayn un tweet molto poco carino. Un tweet che potete recuperare qui sotto.

Il secondo messaggio ha visto la webstar scontrarsi contro i Big Bang stans, che sappiamo essere uno dei fandom più attivi ed affezionati al mondo. Nelle stesse ore dal web sono spuntate fuori nuove dichiarazioni shock che trovate qui sotto. Chiaramente la frase relativa ai “cinesi” ha fatto imbestialire anche tutte le fan degli artisti koreani, come i BTS.

Eh no mi so stancata con le buone quindi vado drittta al punto allora brutta cojona a che sei altro che fingi di essere bipolare e fai schifo a cantare se non rimani zitta Vedrai il potere dei fandom #rosalbaisoverparty pic.twitter.com/a7KpfLMaIg — Տ𝘰ᖇ𝘢𝔂a⁷ ⟭⟬ ⟬⟭-𝐵𝐿𝑀 💜 (@taeismywordx) July 26, 2020

Curiosamente, come spesso accade in questi casi, i rispettivi fandom si sono attivati per cancellare la webstar. I K-pop stans, in particolare, hanno voluto rispondere a certe frasi con le loro immancabil fancam, come quelle dedicate ai BTS. Ancora una volta, insomma, i fandom si sono uniti in una battaglia per difendere i loro idoli. In barba a quello che molti potrebbero pensare la solidarietà fra i fan è sempre fortissima!