Rosalba annuncia Angel, il suo disco d’esordio (cover e tracklist)

Da giovedì 15 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming Angel, il nuovo disco della giovane artista napoletana Rosalba .

L’artista esordisce nel panorama musicale italiano con il suo stile unico che ha già rivelato con brani come Shinigami e Bipolare. Il giorno dell’esordio discografico coincide con il compleanno di Rosalba che, per l’occasione, ha deciso di dedicare questo disco a tutti i suoi follower.

È da tanto che ci sto lavorando e probabilmente é il mio progetto più ambizioso, una sfida con me stessa che spero di aver vinto. In questi mesi ho capito quanto sia importante avere il coraggio di essere se stessi e di imparare a conoscersi, per questo lavorare all’album è stato tanto appagante quanto faticoso. Scavare così tanto dentro di te può fare emergere anche cose che forse non sei ancora pronto ad affrontare. Spero che quest’album possa essere una piccola spinta per motivarvi, emozionarvi, spingervi a scoprirvi e accettarvi, ad accettare tutte le emozioni che vivete, perché la felicità non è un lusso e la fragilità non è una colpa. Grazie a voi, che pur non sapendo cosa stavo facendo mi avete supportato e motivato, facendomi affrontare i miei limiti e inseguire i miei sogni. “Angel” é il mio primo album, ed è dedicato a tutti voi.