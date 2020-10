Fedez cita Dj Khaled come reazione alla nascita del secondo figlio

Fedez ha postato la sua reazione all’annuncio appena fatto da Chiara Ferragni per l’arrivo del secondo figlio. Il rapper ha scelto di pubblicare un video in cui una volta aveva detto scherzosamente che nell’eventualità di fare il lieto annuncio avrebbe utilizzato la frase che utilizza di solito DJ Khaled per annunciare un nuovo singolo: “Another one”. Nel video si vede Chiara scherzare su questa modalità di annuncio che oggettivamente è piuttosto comico e fuori dagli schemi.

Questo cosa mi fa troppo ridere 😅 pic.twitter.com/G1viDyQDsf — Fedez (@Fedez) October 1, 2020

L’influencer e Fedez hanno invece scelto di lasciare a Leone il vero onore di “annunciare” sui social l’arrivo del secondo genito. Entrambi infatti hanno pubblicato una foto del bambino con in mano la foto dell’ecografia del fratellino o sorellina.

Il secondo figlio di Chiara Ferragni e Fedez:

Da questo primo annuncio purtroppo non sappiamo molto sul secondo figlio della coppia di star; avendolo comunicato pubblicamente è quasi certo che Chiara Ferragni abbia superato il primo trimestre della sua gravidanza, ma ancora non è noto il sesso del bambino ne quando sarà la data del parto.

La reazione di Fedez sui social all’annuncio dell’arrivo del secondo figlio

Fedez ha dunque colto questa meravigliosa occasione per fare un po’ di ironia social nel suo stile ormai inconfondibile. Il rapper ha pubblicato anche un altro tweet divertente, “che succede?”, in riferimento al noto tormentone nato con il Bugo gate.

Su Instagram Stories, inoltre, Fedez ha pubblicato una serie di Stories con le quali ha voluto ringraziare i fan per tutti gli splendidi messaggi ricevuti. Anche in questo caso l’artista si è affidato ad un meme: stiamo parlando di quello legato al suo esilarante scherzo a Le Iene di qualche anno fa.