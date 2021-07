Reunion dei Big Time Rush: la band ha annunciato due nuovi concerti

La tanto attesa reunion dei Big Time Rush è finalmente realtà. I quattro ragazzi hanno annunciato oggi, via Istagram, che si esibiranno di nuovo insieme come una band. Kendall, Logan, Carlos e James saranno dunque di nuovo un gruppo, in occasione di due straordinari concerti.

Ecco cosa hanno scritto congiuntamente sul profilo ufficiale della band per annunciare le date di questi due live che si terranno in America il prossimo 15 e 18 dicembre e i cui biglietti sono già in prevendita sul sito ufficiale.

“BIG TIME RUSH IN DIRETTA! SIAMO TORNATI! È passato un minuto, ma non potremmo essere più entusiasti di vederti! Recuperiamo il tempo perso. Non dimenticare di registrarti per il primo accesso ai biglietti in prevendita! LINK IN BIO.

15 dicembre – Chicago Theatre, Chicago, IL

18 dicembre – Hammerstein Ballroom, New York, NY“

Solo pochi giorni fa, a sorpresa, Logan Henderson, James Maslow, Carlos PenaVega e Kendall Schmidt hanno cambiato la propria immagine profilo (sia su Twitter che su Instagram): tutti hanno pubblicato un tondo rosso. La stessa cosa si è verificata sull’account ufficiale della ex band di Nickelodeon che ha anche cancellato tutti i post precedenti. Questo indizio ha immediatamente riacceso nei fan la speranza di una reunion e così è stato!

Negli anni tutti i membri dei Big Time Rush hanno parlato (anche con noi di Ginger!) di un possibile riavvicinamento da parte di membri della band ed ad un certo punto si era anche ipotizzato un nuovo tour mondiale. I tempi, però, non sembravano mai essere maturi, soprattutto perché tutti e quattro i membri erano impegnati con le loro rispettive carriere soliste.

Nonostante in questo periodo vadano di moda i revival, come ad esempio quello di iCarly, per ora non sembra essere prevista una reunion per quanto riguarda la serie tv che ha reso famoso per il gruppo, ovviamente non è da escludere che anche questo possa avvenire in futuro. Il profilo Instagram della band, completamente resettato, lascia presagire infatti che altre novità potrebbero essere in arrivo.

Chi sono i Big Time Rush

I Big Time Rush sono una band che si è formata nel 2009 ed è stata protagonista della serie omonima di Nickelodeon fino al 2013. Quello che doveva essere un gruppo fittizio per la tv, ha invece avuto un successo planetario, che li ha portati in tour in giro per il mondo. Pensate che gli One Direction hanno aperto il concerto dei BTR negli Stati Uniti. La band ha pubblicato tre dischi ed ha fatto il suo tour di addio nel 2014.

I quattro attori e cantanti sono rimasti sempre molto molto amici, quasi fratelli, e spesso hanno parlato del fatto di essere disponibili ad una reunion dei Big Time Rush, in accordo con i loro progetti personali. A giugno 2020, in pieno lockdown, Logan, James, Carlos e Kendall si sono ritrovati insieme virtualmente per cantare la loro canzone Worldwide.