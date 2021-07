Damiano dei Måneskin accusato per una c-word in una canzone

Damiano dei Måneskin è appena finito di nuovo nella bufera. Un mese fa, in un concerto, la band ha eseguito la cover di Blackskinhead di Kanye West, non censurando però una parola che è stata ritenuta offensiva e antiquata. Si tratta della cosidetta c-word, considerata uno slur discriminatorio al pari della n-word, che nelle ultime ore ha acceso delle polemiche molto forti contro il cantante.

@ persone confuse per le scuse di Damiano dei Maneskin In concerto hanno fatto la cover di Blackskinhead di Kanye West, non censurando però questa parola (che credo abbia lo stesso retaggio della n-word) pic.twitter.com/ZOesmhNmUj — Davide (@HuertDeAuteuil) July 19, 2021

Damiano, che di certo non aveva alcuna intenzione di offendere, ha provveduto a scusarsi scrivendo una lettera piena di rammarico e in cui ha preso le distanze da quell’espressione, pronunciata senza consapevolezza alcuna del suo significato lesivo e in ogni caso per lui sconosciuta.

“Ho appena visto cosa sta succedendo e mi voglio scusare per lo slur che ho cantato nella canzone di Kanye qualche mese fa. Ho cambiato il resto del brano perché non volevo risultare offensivo, non conoscevo il significato di quella parola e mai avrei voluto dire qualcosa di simile intenzionalmente. So che quello che ho fatto era sbagliato e voglio scusarmi con tutti voi. Avrei dovuto essere più informato e consapevole di ciò che stavo per cantare. Grazie per avermi informato del mio errore, siamo molto dispiaciuti se abbiamo ferito qualcuno. Quella sarà una lezione per il futuro e faremo del nostro meglio per educare noi stessi”.

Che ne pensate di questa polemica su Damiano?