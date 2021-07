Elite – Netflix: Anche Miguel Bernardeau dice addio alla serie!

Dopo aver visto la quarta stagione di Elite ci siamo chiesti quali personaggi sarebbero tornati e quali no (scopri i dettagli). Avevamo il dubbio in particolare su Guzman. Infatti molte voci davano l’attore non più disponibile per la serie ma il finale della quarta ci aveva lasciato il dubbio che Guzman potesse essere ancora importante. Oggi abbiamo la conferma dell’addio direttamente da Miguel Bernardeau.

Hey, sono Miguel Bernardeau, e per chi ha già visto il finale della quarta stagione di Elite, voglio salutarvi e mandarvi un grande abbraccio. Voglio dire grazie a tutto lo staff di Elite, alla produzione, alla direzione, ai miei compagni di cast. A tutti quelli che sono ancora lì e a quelli che non ci sono più. Vi porterò sempre nel cuore. Per me è stato un immenso piacere lavorare con voi. Girare questa serie non è stato facile.

È stata un’esperienza fantastica, qualche volta difficile, ma molto costruttiva e abbiamo imparato tanto girandola. Sono molto grato per tutto. Beh grazie a Netflix per averci dato questa opportunità. E ai creatori e, sopra tutti grazie Guzman per avermi insegnato questo, non importa chi sei o dove ti trovi, non è mai troppo tardi per cambiare. Arrivederci.

L’addio di Guzman in tanti lo avevano intuito già dal finale della quarta stagione. Tuttavia per noi sarebbe stato meglio chiudere la sua storyline con la terza stagione dato che alla quarta il suo personaggio non ha contrbuito in maniera costruttiva.

Ecco l’annuncio diffuso anche sulla pagina Twitter di Elite:

gracias por ser nuestro guzmán.

thank you for being our guzmán. ❤️ pic.twitter.com/6Q6tQYlvHM — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 16, 2021