Regina Elisabetta oggi il funerale: come seguirlo, orari e ospiti

Oggi 19 settembre il mondo si prepara a dire addio alla Regina Elisabetta, monarca più longeva della monarchia britannica e sovrana amatissima in tutto il mondo. Un programma ben congegnato che avrà il suo culmine nella funzione religiosa a Westminster Abbey a cui parteciperanno circa 2000 persone e 500 capi di stato.

Come guardare la funzione

Il funerale della Regina Elisabetta sarà trasmesso in diretta dalla BBC e da Sky New 24, così come da altri canali di news internazionali come ad esempio Rai News 24.

Chi parteciperà all’evento

Ai funerali parteciperà ovviamente la famiglia della sovrana, in primis Re Carlo III il quale scorterà il feretro della madre fino all’Abbazia. Insieme a lui la Regina Consorte Camilla, i figli William e Harry, oltre alla principessa Anna, il principe Edoardo e Andrea.

All’evento parteciperanno anche numerosi leader e personalità politiche internazionali. Per conto dell’Italia ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come si svolgerà il funerale della Regina Elisabetta

Il funerale della sovrana prevede una ritualità lunga e complessa. Gli ultimi sprazzi di quella Operazione London Bridge di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi. Chiuse le porte di Westminster Hall, dove il popolo ha reso omaggio alla sovrana il feretro sarà trasferito a Westminster Abbey.

L’inizio della funzione religiosa è previsto per le 11 (le 12 in Italia). Successivamente alla cerimonia la Regina sarà per l’ultima volta protagonista di una parata nel cuore di Londra. Il feretro sarà accompagnato da una processione a piedi dall’Abbazia di Westminster fino ad Hyde Park Corner.

Durante il percorso il Big Ben suonerà a intervalli regolari di un minuto e colpi saranno sparati, sempre a ogni minuto, da Hyde Park. Tutto il corteo, guidato dalla Royal Canadian Mounted Police, sarà composto da sette sottogruppi ognuno con la propria banda. Insieme a loro anche forze armate del Regno Unito e di tutto il Commonwealth.

Il corteo sarà seguito in auto dalla Regina Consorte Camilla, la Principessa del Galles Kate, la Duchessa di Sussex Meghan e la Contessa di Wessex Sophie.

L’ultima parte del corteo prevede il trasferimento del feretro su un nuovo carro funebre che porterà la Regina a Windsor per l’ultima volta; qui la famiglia reale dovrebbe seguire la bara a piedi.

Infine il feretro sarà portato alla Cappella di San Giorgio dove sarà tumulato alla presenza di 800 persone. Qui l’arcivescovo di Canterbury e altre personalità importanti come il Lord Ciambellano. Lo scettro e la corona verranno tolte dalla bara e un bastone verrà spezzato: dei riti simbolici che metaforicamente mettono fine al regno di Elisabetta II. In questa fase ci sarà anche un suonatore di cornamusa che intonerà God Save the King, su esplicita richiesta della stessa sovrana.

La fase finale del funerale della Regina Elisabetta prevede una funzione privata, alla sola presenza della famiglia, in cui il feretro sarà deposto a fianco di quello del Principe Filippo e di Giorgio VI: rispettivamente amatissimi padre e marito della sovrana.

