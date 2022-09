Carlo III proclamato re: il suo discorso “Grazie alla mia cara mamma”

La regina è morta, lunga vita al re. A seguito della scomparsa della Regina Elisabetta II Carlo III è il nuovo re. Quello che per decenni è stato visto dal mondo come l’eterno erede ha assunto i pieni poteri di sovrano, succedendo a una figura di madre importante e forse percepita come scomoda in gioventù. Inizia con lui un regno di passaggio.

Carlo III il primo discorso da re

Come vuole la tradizione con la scomparsa di un sovrano ne deve arrivare subito un altro. E il successore designato è proprio lui Carlo, ora Carlo III. Un uomo che fatto fatica a incontrare il favore popolare dalla sua parte, complice la triste vicenda che l’ha visto protagonista insieme alla sua ex moglie Diana, indimenticata principessa del Galles.

Gli anni sono trascorsi e nonostante gli errori per Carlo sembra arrivato il momento della responsabilità e dell’accettazione dei doveri. Gli stessi che ha imparato da sua madre e che non esita a ricordare nel suo discorso proprio come fonte d’ispirazione rinnovando la promessa che Elisabetta fece ormai tanti anni fa.

Il discorso del re

Quella di “servire con lealtà, rispetto e amore per tutta la vita”.

Non sono mancate poi parole per quello che sarà il suo erede, William: “Come mio erede William assume ora i titoli scozzesi che hanno significato così tanto per me”. Ma anche un messaggio di apertura e una dichiarazione d’affetto anche a Harry e Meghan, quasi a voler mettere a tacere i rumor che vogliono la coppia esclusa dal testamento della regina.

Parole di stima e amore anche nei confronti della moglie Camilla, ora Regina Consorte, che da anni è al suo fianco. In molti hanno notato l’assenza di Lady D dal discorso di Carlo, ma sapendo quanto queste procedure siano studiate nel dettaglio possiamo immaginare che un accenno di quel tipo sarebbe stato fuori luogo.

