William l’addio alla Regina “Il dolore è il prezzo pagato per l’amore”

Tra i primi ad accorrere al capezzale della nonna, il Principe William ha pubblicato oggi un comunicato ufficiale in cui dice addio all’amata nonna. Guida e fonte d’ispirazione. Con la morte della Regina e il passaggio di Carlo a re, William e sua moglie Catherine diventano Principi di Galles i prossimi in linea di successione.

Il Principe William, l’addio alla Regina

Il pensiero di William non è soltanto il comunicato di un principe ma il biglietto d’addio che un nipote scriverebbe all’amata nonna.

Come scrive William “il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore“. E di amore, ne siamo certi, Elisabetta ne ha avuto tanto per i suoi due nipoti figli di Carlo e Diana. Soprattutto nel momento di maggiore tristezza per i due fratelli quando, ancora bambini, persero la madre.

In quel delicato frangente la Regina si prese personalmente cura di William e Harry.

Qui la traduzione:

Giovedì, il mondo ha perso una leader straordinaria, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth era assoluto. Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo regno storico. Io, invece, ho perso una nonna. E mentre soffro per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho potuto beneficiare della saggezza e delle rassicurazioni della Regina nel mio quinto decennio. Mia moglie ha avuto vent’anni di guida e sostegno da parte sua. I miei tre figli hanno trascorso le vacanze con lei dando vita a ricordi che dureranno per tutta la vita. È stata al mio fianco nei miei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma ci vorrà del tempo prima che la quotidianità della vita senza la nonna diventi davvero reale. La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato a me e alla mia famiglia. E la ringrazio a nome della mia generazione per aver fornito un esempio di servizio e dignità nella vita pubblica che era di un’epoca diversa, ma sempre attuale per tutti noi. Mia nonna diceva che il dolore era il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutta la tristezza che proveremo nelle prossime settimane sarà la testimonianza dell’amore che abbiamo provato per la nostra straordinaria Regina. Onorerò la sua memoria sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile.

Da parte di Harry e Meghan non è ancora arrivata nessuna nota ufficiale.

