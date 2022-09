Regina Elisabetta: cos’è l’Operazione London Bridge

Il London Bridge è crollato. Questa è la parola in codice per attivare l’Operazione London Bridge, ovvero il piano operativo che viene attivato alla morte della Regina Elisabetta II; l’operazione coinvolge l’annuncio della morte, il periodo ufficiale di lutto e i dettagli del funerale di stato. Alcuni dettagli sono stati decisi della stessa Regina, anche se alcune saranno messe in atto dal suo successore Carlo, il Principe del Galles, dopo la scomparsa.

Cos’è l’Operazione London Bridge:

“Il London Bridge è crollato” (The London Bridge is down) è la frase che verrà usata per informare il Primo Ministro Britannico ed il suo staff della morte dalla monarca e che metterà in moto tutto il protocollo. A dare la triste notizia sarà il Segretario personale della Regina Elisabetta II attraverso una linea telefonica privata e sicura.

L’Operazione London Bridge è una meticolosa procedura che finirà solo con i funerali di Stato. Dopo i ministri starà al Global Response Centre del Foreign Office informare i quattordici governi che riconoscono la regina come Capo di Stato, per poi fare altrettanto con gli altri 36 paesi del Commonwealth.

Il giorno della morte sarà chiamato, nelle comunicazioni interne agli apparati dello stato ‘D-Day’ e, a seguire, i giorni successivi fino al funerale, D+1, D+2 e via enumerando.

L’annuncio sui media:

L’annuncio ufficiale verrà dalla BBC, la televisione di stato, che avrà l’esclusiva, ma la notizia sarà trasmessa all’agenzia Press Association e quindi simultaneamente a tutti i media globali. Il sito di Buckingham Palace sarà sostituito da una pagina nera con una breve dichiarazione in cui si conferma la morte della sovrana e il sito del governo e tutte le pagine social gov.uk avranno un banner nero. Non saranno pubblicati contenuti non urgenti.

Chi non possedesse televisioni, radio o smartphone potrà leggere un dispaccio che un servitore vestito rigorosamente a lutto attaccherà ai cancelli di Buckingham Palace.

Il funerale della Regina Elisabetta:

La bara della sovrana sarà portata in processione da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster dove sarà esposta al pubblico per 23 ore al giorno per tre giorni. I funerali di stato si terranno dieci giorni dopo la morte. Ma la giornata non sarà festiva. In caso della morte in Scozia, partirà la “Operation Unicorn”.

Operazione London Bridge – La successione di Carlo:

È stata già predisposta anche l’operazione “Spring Tide” che regolerà le modalità dell’ascesa al trono del Principe Carlo, che prima dei funerali sarà impegnato in un tour del Paese. Il discorso alla nazione del nuovo Re sarà trasmesso alle sei del pomeriggio, dopo una udienza con la prima ministra Liz Truss, che solo due giorni fa ha incontrato Elisabetta per essere designata nuova premier.

