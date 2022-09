Amici 22: anticipazioni e ospiti della prima puntata di domani

Aprono i battenti la scuola di Amici 22. Domani, domenica 18 settembre, alle 14:00 su Canale 5, prenderà il via la nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi, che si rinnova nel cast dei docenti.

Come vi abbiamo anticipato qui, Emanuel Lo e Arisa sostituiscono Veronica Peparini e Anna Pettinelli e saranno al fianco dei confermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Per questa prima puntata, la conduttrice ha coinvolto una folta parterre di ospiti. Scopriamo insieme chi sono.

Amici 22: anticipazioni prima puntata

La puntata – registrata ieri – ha visto la formazione della nuova classe che costituirà la prima fase di questa edizione. Sappiamo già che ciascun professore ha scelto i talenti da ammettere nella scuola e alla fine i banchi assegnati sono stati 19.

Tra questi, il ballerino Mattia Zenzola, allievo della scorsa edizione; costretto a lasciare il programma causa infortunio, Raimondo Todaro ha mantenuto la promessa e lo ha richiamato.

Soltanto domani potremo assistere alle emozioni del suo attesissimo ritorno negli studi Elios. Ecco intanto chi saranno gli ospiti della puntata di Amici 22 che andrà in onda domani.

In studio ci saranno Pio e Amedeo, Alessia Marcuzzi il vincitore in carica Luigi Strangis, Can Yaman, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano, Gianmarco Tamberi, Leonardo Pieraccioni; Christian De Sica, Salvatore Esposito.

Saranno questi ospiti a consegnare le maglie ai nuovi alunni. Luigi Strangis, in particolare, eseguirà il suo nuovo singolo Stai bene su tutto, in radio e in digitale da ieri.

Quando inizia il daytime della nuova edizione

La striscia quotidiana del talent show prenderà il via la prossima settimana. L’appuntamento con i telespettatori è a partire da martedì 20 settembre su Canale 5 alle ore 16:00.

E voi guarderete la nuova edizione di Amici?