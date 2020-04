La Regina Elisabetta II ha appena concluso il suo discorso alla Nazione per parlare dell’emergenza Coronavirus. Tutti i cittadini del Commonwealth, ed il resto del mondo, hanno potuto ascoltare in diretta sulla BBC e su tutti i canali social della Famiglia Reale.

Si tratta di un’occasione rara, accaduta solo poche volte nella storia della sua Corona: nel 1940, come ha ricordato lei stessa anche in questo discorso, quando con sua sorella, ancora bambine, spiegavano perché i bambini dovevano lasciare Londra durante la Seconda Guerra Mondiale o nella tragica occasione della morte di Diana.

La Regina Elisabetta II, 94 anni, ha iniziato il discorso ringraziando tutti coloro che sono in prima linea per combattere il Covid-19, ma anche tutti coloro che lottano restando a casa; nel suo discorso la Regina ha parlato anche del fatto che non si tratta della prima difficoltà che il popolo inglese ha dovuto affrontare, ma che questa volta siamo tutti coinvolti “in un’impresa comune” con le altre nazioni del mondo:

“Mi rivolgo a voi in quello che so essere un momento sempre più impegnativo. Un momento di rottura nella vita del nostro Paese, che ha portato lutto ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti“.

"Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra. Negli anni a venire ognuno sarà in grado di essere orgoglioso per come ha risposto a questa sfida" ha detto la Sovrana, che parlando del suo popolo ha aggiunto ricordando: "le doti di auto-disciplina e tranquilla risolutezza condita di buon umore che ancora caratterizzano questo Paese".

Infine ha concluso con una rassicurazione: torneremo a rincontrarci!

Ecco il discorso integrale della Regina Elisabetta II:

Anche la famiglia Reale inglese è stata colpita dal Coronavirus, il Principe Carlo, infatti, è risultato positivo al virus, ma dopo il periodo di quarantena passato in Scozia, ora sta bene.