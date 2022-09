Addio Regina Elisabetta II: si spegne la sovrana dopo 70 anni di regno

La Regina Elisabetta II ci ha lasciati. A 96 anni e dopo 70 anni di regno la sovrana è venuta a mancare, lasciando un vuoto incolmabile non soltanto in Gran Bretagna ma in tutto il mondo. Con lei se ne va un pezzo enorme di Storia oltre a una donna che, non senza contraddizioni, si è fatta largo in un mondo di uomini.

La notizia della scomparsa della Regina Elisabetta II

L’ufficialità della morte della Regina non è arrivata subito. Dopotutto così era previsto dall’Operazione London Bridge – il piano che il governo avrebbe dovuto attuare in caso di scomparsa della sovrana, tuttavia le notizie delle sue condizioni di salute poco buono avevano fatto in questi ultimi giorni il giro del mondo.

Complice l’età e, come sostengono dei rumors, complicanze dovute al post COVID-19 la Regina non era in forma già da qualche tempo. Tanto che la neo eletta Liz Truss, il nuovo Primo Ministro inglese, l’aveva raggiunta personalmente nella residenza di Balmoral per la designazione formale appena due giorni fa.

L’aggravamento delle condizioni della sovrana è realmente sopraggiunto solo durante la giornata di oggi, tanto che tutta la famiglia reale ha raggiunto Elisabetta II a Balmoral. Una notizia diffusa dalla BBC che, purtroppo, non lasciava spazio a molti dubbi riguardo la salute della Regina.

Queen Elizabeth II un’icona

Amatissima in patria, dove è ormai considerata un vero e proprio prolungamento della nazione, Queen Elizabeth II è un simbolo. Sovrana più longeva della storia della Gran Bretagna (proprio pochi mesi fa è stato festeggiato il suo Giubileo di Platino), la Regina ha attraversato due guerre mondiali, crisi politiche, scandali e stretto la mano a innumerevoli capi di stato. Tra cui 15 Primi Ministri britannici.

Una figura affascinante quella di Queen Elizabeth, una donna che non avrebbe neanche dovuto salire al trono. Come ci ha raccontato anche The Crown, il padre di Lilibet (questo di nome con Elizabeth veniva chiamata in famiglia) Giorgio VI salì al trono a seguito della rinuncia del fratello Edoardo VIII il quale era intenzionato a sposare la divorziata Wallis Simpson.

A seguito della prematura scomparsa di Giorgio VI, la cui figura è stata meravigliosamente raccontata anche ne Il discorso del re, Elisabetta divenne regina a soli 25 anni. Indossando la corona la giovane sovrana non accettò soltanto di regnare, ma di abbracciare con responsabilità e devozione un ruolo difficile e che lei scelse sempre di mettere davanti a ogni cosa. Anche davanti ai suoi figli e al suo amatissimo Filippo, scomparso lo scorso anno.

Una forma di dedizione, non priva di contraddizioni, che oggi potrebbe essere difficile da comprendere, ma che risiede in un vera e propria presa di coscienza di responsabilità. Forse è questa l’eredità che la Regina Elisabetta II lascia alla sua nazione e al mondo intero.

Chi succederà alla Regina Elisabetta II?

Come tutti sanno il legittimo erede della Regina è il Principe Carlo. Non è ancora chiaro quando egli si insidierà come nuovo sovrano e, soprattutto, quando avverrà la cerimonia di incoronazione.

Come prevede il protocollo sarà infatti necessario osservare un periodo di lutto per commemorare la defunta sovrana.

