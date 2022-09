Regina Elisabetta: i messaggi di addio delle celebrità di tutto il mondo

A seguito della scomparsa della Regina Elisabetta tanti i messaggi di addio e di cordoglio da politici, personaggi pubblici e dello spettacolo di tutto il mondo. Con lei finisce il Novecento.

La morte della Regina Elisabetta

Con la scomparsa della Regina Elisabetta non se ne va soltanto una sovrana. La sua morte mette la parola fine a un’era che è riuscita ad attraversare ben due secoli sempre all’insegna della grazie e del rispetto per il proprio ruolo.

Questo si evince anche dai pensieri che in queste ore si stanno riversando sui social. Messaggi scritti da persone di tutte le età e provenienti da tutto il mondo, che ci fanno capire quanto sia stato enorme l’impatto di questa donna straordinaria nella storia contemporanea e nella cultura pop.

Ne abbiamo scelti alcuni dei più significativi tra quelli delle celebrità.

I messaggi d’addio alla Regina Elisabetta

1) Sir Paul McCartney

L’ex Beatle, che proprio la Regina aveva ordinato Sir, ha scritto un messaggio semplice per onorare la sovrana che è venuta a mancare.

2) Barack e Michelle Obama

In un post condiviso gli Obama hanno omaggiato e raccontato la Regina Elisabetta, ricordando il valore del suo regno:

3) Elton John

Anche Sir Elton John, da sempre ospite fisso ai grandi eventi di Buckingham Palace, si è unito al resto del mondo con un messaggio personale e molto commovente.

4) Anya Taylor-Joy

Un bellissimo messaggio da parte di Anya Taylor-Joy la quale nelle storie ha riassunto il pensiero di molti.

Non importa quale sia il proprio pensiero riguardo l’istituzione. Non ho mai incontrato nessuno che non avesse che rispetto per la Regina.

5) Mick Jagger

Il frontman dei Rolling Stones ha scritto un messaggio che, un po’ come quello di Elton John, fa leva sui suoi ricordi d’infanzia.

Per tutta la mia vita Sua Maestà, la Regina Elisabetta II è stata lì. Mi ricordo quando da piccolo guardai i momenti più importanti del suo matrimonio in tv. La ricordo come una bellissima giovane donna, così come l’amata nonna della nazione. Le mie più sincere condoglianze alla Famiglia Reale.

6) Joe Biden

Il Presidente degli Stati Uniti in una nota ha scritto:

Sua Maestà la Regina Elisabetta II è stata più di una monarca. Ha definito un’era.

7) Miriam Leone

Anche la nostra Miriam Leone ha ricordato la figura della sovrana scomparsa con un post.

8) Bette Midler

L’attrice ha voluto ricordare Sua Maestà con un messaggio particolarmente sentito:

Non la vedremo mai più così. È stata risoluta, leale e devota fino alla fine. 70 anni di servizio. Incredibile.

9) Helen Mirren

L’attrice che ha interpretato la Regina in The Queen, vincendo anche l’Oscar, ha ricordato la sovrana dicendo:

Sono orgogliosa di essere elisabettiana. Piangiamo una donna che, con o senza la corona, è stata simbolo di nobiltà.

10) David Beckam

L’ex calciatore ha scritto un commosso tributo alla sovrana “che ha significato così tanto per questo paese e in tutto il mondo”.

