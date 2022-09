Blackpink: ecco la tracklist del nuovo album Born Pink

Le Blackpink stanno riscaldando i motori in attesa dell’uscita imminente del loro nuovo album. Poche ore fa, le quattro ragazze hanno diffuso via social la tracklist di Born Pink, in uscita il 16 settembre.

Si tratta di 8 canzoni e una di esse è già un grande successo! Pink Venom è infatti il primo singolo estratto dal progetto e il brano ha debuttato a fine agosto direttamente alla prima posizione della Global Chart di Spotify.

La seconda traccia, intitolata Shut Down, invece verrà rilasciata il giorno stesso dell’album. Il formato CD avrà una grafica molto speciale, saranno disponibili infatti 4 versioni differenti con l’immagine di ognuna delle 4 ragazze.

Ecco qual è la tracklist di Born Pink

1. Pink

2. Shut Down

3. Typa Girl

4. Yeah Yeah Yeah

5. Hard to Love

6. The Happiest Girl

7. Tally

8. Ready For Love

Jisoo e Rosé nei crediti dell’album

Le Blackpink nel poster della tracklist hanno reso pubblici anche tutti gli autori delle tracce. Nella canzone Yeah Yeah Yeah, in particolare, i nomi di due dei membri del gruppo compaiono accanto a quelli degli altri autori. Si tratta di Jisoo e Rosé.

Dopotutto non è la prima volta che Jisoo viene inserita nei crediti di un brano: insieme a Jennie la ragazza ha scritto infatti anche Lovesick girls, contenuto nel loro album d’esordio The Album.

Per Rosé si tratta invece di un ulteriore tassello nella sua consolidata carriera da artista. La sua voce ha ricevuto tanti riconoscimenti nell’industria K-pop per il suo timbro vocale, già dopo il suo debutto con le Blackpink. Dopo l’esordio da solista con l’Album R, poi, Rosé va sempre più affermandosi come cantautrice.

Potrebbe interessarvi anche:

L’esibizione della band ai VMA

Video, testo e traduzione di Pink Venom