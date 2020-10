Come avrete capito dal titolo, questa recensione non sarà come le altre, bensì una raccolta di pareri e giudizi da parte dei maggiori portali videoludici sulla Playstation 5. Console di quinta generazione di casa Sony, la PS5 arriverà presto nei negozi offrendoci nuove indimenticabili avventure, passando per tutti i generi: dai platform ai picchiaduro, dai puzzle agli sparatutto. Ne ha fatta di strada la piccola console, la cui prima incarnazione vide la luce nel lontano 1994. Da allora, la Playstation ha tenuto testa alle principali console presentate da aziende rivali, talvolta scalzandole fino a farle finire quasi nel dimenticatoio (Dreamcast anyone?) e risultando sempre vincente, bene o male, in tutte le occasioni.

Già vi anticipiamo che i giudizi che proporremo non saranno esclusivamente sul lato tecnico, ma riguarderanno anche la ventata di novità che la console porterà in maniera generale, come i titoli di lancio, qualche chicca riguardante gli optional caratteristiche di tipo grafico. Vediamo cosa dice il mondo di Internet riguardo la Playstation 5 e le qualità che questa scatola delle meraviglie possiede!

PLAYSTATION 5: IL PARERE DI MULTIPLAYER

Pierpaolo Greco, redattore di Multiplayer.it, non ha potuto fare a meno di citare alcune delle meraviglie videoludiche che la Playstation 5 ci proporrà tra qualche mese. Greco nel suo articolo scrive: “Così, a memoria, tra quelli che ci hanno maggiormente colpito, non possiamo infatti fare a meno di citare prima Hogwarts Legacy, il gioco basato sulla licenza di Harry Potter sviluppato da Avalanche e, a quanto pare, ambientato un paio di secoli prima dell’eptalogia libraria, poi il nuovo spezzone di gameplay di Resident Evil Village che sembra far emergere una componente narrativa dal particolare stile artistico, ma soprattutto Demon’s Souls, a mio parere in assoluto il gioco più sorprendente e interessante del PS5 Showcase“.

LA DIFFERENZA CON LA XBOX SERIES DA TOM’S HARDWARE

Ecco cosa dice Andrea Maiellano di Tom’s Hardware riguardo alcune piccole differenze tecniche tra la Playstation 5 e la sua maggior rivale da Microsoft, la Xbox Series X: “Come potete leggere, PS5 propone 10.28 TFLOPS rispetto ai 12 TFLOPS di Xbox Series X. La vera differenza sembra essere il Throughput I/O: che, compresso, raggiunge i 9 GB/s contro i 4.8 GB/s di Xbox Series X. Inoltre la frequenza di clock di PS5 è variabile, mentre su Xbox Series X è bloccata: un dettaglio che potrebbe, sotto certi aspetti, fare la differenza”.

LE SCHEDE DESCRITTE DA GAME SOURCE

Un aspetto squisitamente grafico ce lo propone Valerio Basciani nel suo articolo su Game Source: “Le schede sono una nuova e significativa integrazione per l’interfaccia utente della console. Danno un’idea di tutto ciò che accade in termini di notizie, attività di gioco proprie e degli amici, con funzionalità anche specifiche per titoli PS5″.

LA DESCRIZIONE ESTERIORE DI TECH PRINCESS

Il portale di Tech Princess ha descritto in tal modo l’aspetto esteriore delle due versioni a breve disponibili della PS5. Lo ha fatto con poche parole che tuttavia stuzzicano la curiosità (e l’acquisto) da parte dei gamer. Del resto, anche l’occhio vuole la sua parte: “Linee sinuose e al contempo aguzze, scocca bicolor, LED azzurri e due varianti: una tradizionale, con il lettore per i Blu-Ray, e una versione digitale, senza quindi la possibilità di usare i giochi fisici. Entrambe sembrano essere pensate sia per essere usate in orizzontale che in verticale”.

Per aggiornamenti sulla Playstation 5 e altre console in uscita continuate a seguirci!