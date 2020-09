Travis Scott ha già una Playstation 5: l’indizio su Instagram

La Playstation 5 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre. Al momento è ancora attivo il preorder della nuova console targata Sony. Intanto, qualcuno sembrerebbe già possederla sbalordendo tutti. Il tizio in questione è il celebre rapper statunitense Travis Scott. L’artista, che ha da poco goduto di nuova fama grazie al singolo Franchise, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in cui è visibile un controller DualSense poggiato sulle sue gambe. La console non si vede nella foto, ma la presenza del pad PS5 lascia ben pochi dubbi. Beato Travis che può già godersi la grafica sbalorditiva e i primi titoli della console di quinta generazione Sony! Qui di seguito il post di Scott accompagnato dalla seguente didascalia: “Giocherò fino al sorgere del sole”.

TRAVIS SCOTT: UN FENOMENO IN MADREPATRIA

La musica di Travis Scott è già divenuta un fenomeno di massa. Lo stesso Travis è unicona non solo sul lato musicale ma, come fa notare Rockol, anche “estetico, culturale, economico”. Insomma, in qualsiasi settore Travis riesce a guadagnarsi un ampio spazio grazie al suo carisma e alla sua creatività. Nella sua carriera, il 28enne ha lavorato con nomi del calibro di Ed Sheeran e Drake, scrive colonne sonore per Christopher Nolan e ha addirittura fatto diverse apparizioni in alcuni videogiochi. Se non è lui “The Man”, allora non lo è nessuno. Inoltre, il singolo Franchise uscito oggi 28 settembre, non fa altro che confermare quanto di buono può essere d etto su di lui artisticamente parlando.

TESTIMONIAL PS5

La Sony ha fatto una scelta azzeccata in Travis Scott quale testimonial della Playstation 5. Il rapper, lo ricordiamo, ha da poco terminato il fortunato concerto-evento su Fortnite e ora si rilassa alla Playstation 5 comodamente sul divano di casa sua. Tuttavia, non è dato sapere quali e quanti titoli videoludici la Sony ha reso disponibili all’artista, console a parte. Ricordiamo che i prezzi base della Playstation 5 sono 499,99 per il modello Standard e 399,99 euro per il modello Digital.

Voi cosa pensate? È giusto che Travis Scott abbia avuto un simile privilegio? Dite la vostra!