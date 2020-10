Playstation 5: il nuovo trailer con la voce di Travis Scott

Da alcune ore è disponibile sul web il trailer di lancio della Playstation 5. Ad accompagnare il filmato la voce di Travis Scott, celebre rapper e ultimamente partner creativo strategico della Playstation. Lo spot si concentra sull’esplorazione di nuovi mondi e un nuovo modo di intendere il videogaming, tramite la commercializzazione della console Sony di quinta generazione. Ricordiamo come la PS5 arriverà nei negozi nel mese di novembre. Preferiamo non dirvi altro al momento e vi invitiamo a visionare il nuovo trailer della Playstation 5 che vi rendiamo disponibile qui di seguito, sperando che sia di vostro gradimento.

PS5: trailer di lancio!

PLAYSTATION 5: LE DATE DI USCITA NEL MONDO

Come leggiamo da Everyeye, la Playstation 5 uscirà il prossimo 12 novembre in Giappone, America, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. L’arrivo della console è attesa in Europa, Medio Oriente, Sudamerica, Asia e Sudafrica il 19 novembre. Ricordiamo come sia disponibile uno sfizioso giochino chiamato Astro’s Play Room, completamente gratuito. Tramite il titolo è possibile scoprire i segreti della nuova console di casa Sony. Il gioco ci farà conoscere dei simpatici robottoni che albergano all’interno della Playstation 5.

RECORD DI PREORDINI

I preordini della Playstation 5 sono numerosi, un vero e proprio record, tanto che diversi rivenditori si sono visti terminare in breve tempo gli esemplari disponibili. Nulla di cui meravigliarsi alla fin fine. Secondo quanto affermato da Jim Ryan, CEO di Sony, il numero di Playstation richiesto negli USA nelle prime 12 ore dall’apertura dei preordini, sarebbe pari al numero di Playstation 4 vendute nelle prime 12 settimane di commercializzazione.

Jim Ryan ha specificato come non tutti i clienti interessati all’acquisto della PS5 potranno farlo al day one. Queste le parole del CEO Sony: “Può darsi che non tutti gli utenti interessati all’acquisto della Playstation 5 nel giorno del lancio saranno in grado di trovarne una”. Ryan ha assicurato che sta facendo tutto il possibile per assicurare al maggior numero di clienti l’acquisto di un modello entro fine anno.

Per aggiornamenti sulla Playstation 5 e altre console next-gen continuate a seguirci!