Playstation 5: presto di nuovo disponibile su Amazon

La Playstation 5 tornerà a essere disponibile su Amazon, per la gioia dei gamer che non erano riusciti a prenotare precedentemente l’agognata console Sony di quinta generazione. Gli interessati dovranno comunque stare attenti e tenersi pronti, in quanto i nuovi pezzi disponibili potrebbero terminare molto presto. Come leggiamo da Everyeye, gli utenti che avevano chiesto al sito di store online aggiornamenti tramite mail circa una nuova disponibilità della PS5, sono stati informati dallo staff di Amazon col tanto atteso messaggio. Il prossimo 19 novembre, a partire dalle 13:00, saranno messe a disposizione nuove unità della console Sony. Nuove speranze quindi per i futuri acquirenti desiderosi di accaparrarsi un modello della console.

PLAYSTATION 5 SU AMAZON: COS’ALTRO SAPPIAMO?

Al momento non riusciamo a dare ulteriori informazioni sul prossimo ritorno della Playstation 5 su Amazon. Non è dato sapere, inoltre, il numero di scorte che saranno disponibili sul sito. È possibile che i modelli proposti saranno sia la PS5 base che la Digital Edition. È legittimo ipotizzare che le scorte termineranno in poco tempo come accaduto lo scorso settembre, visto l’elevato numero di richieste da parte degli acquirenti. Possiamo soltanto presumere che le consegne inizieranno a partire dal 20 novembre, ma nulla di assodato per il momento. Molti i dubbi e poche le certezze, insomma.

TENIAMOCI PRONTI

Attendiamo fiduciosi, nonostante tutto, gli sviluppi dei prossimi giorni. Nuove avventure, nuovi mondi e nuovi pericoli affronteremo con la miriade di giochi disponibili sulla nuova console Sony, che promette di dare un’esperienza di gioco mai vista prima. La Playstation 5 saprà rispondere alle nostre aspettative? Come direbbe il compianto Lucio Battisti: lo scopriremo solo vivendo. Ricordiamo che la versione standard della Playstation 5 sarà venduta a 499,99 euro, mentre la Digital Edition a 399,99 euro. Dopo questa nuova proposta Amazon, non è dato sapere se ci saranno nuove opportunità sul sito in futuro. Chi si accontenta ancora della Playstation 4 sarà felice di sapere, inoltre, che alcuni giochi previsti sulla 5, arriveranno anche sulla PS4. Una scelta da parte degli addetti ai lavori, che è stata accompagnata da non poche polemiche.

Per aggiornamenti sulla Playstation 5 e altre console in uscita continuate a seguirci!