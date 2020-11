PlayStation 5 su Amazon: prezzo e come acquistare le scorte limitate

PlayStation 5 su Amazon: oggi è il D-Day per tutti gli appassionati di tecnologia e videogiochi! A partire dalle ore 13:00 di giovedì 19 novembre Amazon metterà a disposizione delle scorte limitate della console. Stiamo parlando come saprete del lancio tech più atteso dell’anno. La Playstation 5 è infatti un prodotto di altissimo livello che i fan attendono da anni.





Update: La console è stata caricata su Amazon. In questo momento, come potete vedere qui sotto, risulta NON DISPONIBILE. Articolo in aggiornamento!

PlayStation 5 su Amazon: come acquistarla e il prezzo

La console sarà acquistabile, fino ad esaurimento scorte, anche al di fuori dei canali di vendita Sony ufficiali e dei punti vendita autorizzati, come Unieuro e Mediaworld. Neanche a dirlo, i rivenditori sono stati letteralmente inondati di richieste e la console è andata a ruba. Un segno, questo, che anche per accaparrarsi la PlayStation 5 su Amazon bisognerà penare parecchio.

Su Ginger, disponibilità permettendo, troverete il link per acquistare il prodotto appena scatterà l’ora X. Nel frattempo, vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili alcuni accessori, come il controller.

Clicca qui per comprare il controller della PS5!





Playstation 5, vi ricordiamo, sarà disponibile in due distinte versioni. Una versione “standard” e una versione digital.

Playstation 5 Digital Edition costerà 399 euro, mentre per quanto riguarda PS5 con un’unita disco Blu-Ray il prezzo base consigliato è di 499 euro. I pre-orders per la console, vi informiamo, sono aperti presso tutti i rivenditori autorizzati a partire da oggi, giovedì 17 settembre.

Sono già stati in tantissimi ad averla provata. Fra questi, troviamo star del calibro di Travis Scott. In Italia, oltre ai siti che si occupano di tecnologia e videogiochi, troviamo il nostro Fabio Rovazzi. Rovazzi ha pubblicato proprio pochi giorni un video promozionale ringraziando Sony per il regalo, con il suo solito stile ironico.

Preparatevi dunque per le ore 13, con computer, carte di credito e tutte le info per la spedizione. Acquistare una Playstation 5 su Amazon sarà di certo un’impresa!