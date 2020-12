Concorso Playstation 5, oggetto del desiderio di milioni di gamer di tutto il mondo: ecco come vincerla con Rovazzi!

Nuova iniziativa di Fabio Rovazzi, testimonial della Playstation 5. Il cantante e youtuber regalerà un modello della console più desiderata degli ultimi tempi. Rovazzi è un ragazzo brillante, che ha saputo farsi un nome grazie al suo essere artisticamente eclettico. Ricordiamo come il 26enne sia anche un regista, attore, autore e videogiocatore. Fabio è anche di più, essendo stato addirittura un personaggio giocabile in Call of Duty Warzone. In quanto testimonial della console targata Sony, Rovazzi sta creando alcuni video sponsorizzanti la PS5. Uno ve lo abbiamo già fatto vedere qualche tempo fa. Tra questa sera e domani pubblicherà gli ultimi due filmati che completeranno la trilogia.

CONCORSO PLAYSTATION 5: COME VINCERLA CON FABIO ROVAZZI



Quelli di Fabio Rovazzi sono veri e propri cortometraggi che strizzano l’occhio ai grandi film che hanno fatto la storia e agli effetti speciali di Hollywood. Come se questo non bastasse, l’artista ha lanciato un nuovo contest legato alla saga: chi pubblicherà più commenti (che devono obbligatoriamente contenere l’hashtag PS5) sotto ai tre video postati sul profilo ufficiale Instagram di Rovazzi, sarà dichiarato vincitore del contest e avrà come premio una Playstation 5. Il contest è già partito oggi 4 dicembre alle 14 e terminerà il 6 dicembre alle 13:59.

PS5: LE DICHIARAZIONI DI JIM RYAN

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha recentemente rilasciato un’intervista alla rivista Edge, in cui ha parlato della cosiddetta “fede nelle generazioni” riferendosi ovviamente alle console. Ryan ha ammesso: “Sentiamo di avere una grossa responsabilità nei confronti di una vasta community e abbiamo l’opportunità di portare avanti lo sviluppo di grandi titoli per PS4 sino a quando ce ne sarà bisogno. Penso che questa sia la cosa giusta da fare, quella più razionale, e credo che vedrete una coda (di titoli videoludici ovviamente n.d.a.) con PS4 che non avete visto su PS3. Al netto di ciò, con il passare del tempo vedrete una crescente enfasi nello sviluppo di titoli per PS5, visto che diventerà la piattaforma di riferimento”. Dalle affermazioni del CEO di SIE, si comprende come la PS4 non sarà abbandonata immediatamente, quindi noi videogiocatori che abbiamo in mano ancora la console di oramai vecchia generazione, faremo meglio a non buttarla, in quanto il suo percorso videoludico dovrebbe durare ancora un bel po’!

