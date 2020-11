Accessori Playstation 5 su Amazon: come ordinarli e prezzi

Accessori Playsation 5 su Amazon: quali sono disponibili? Quali sono i prezzi? La disponibilità è la stessa della Playstation 5 stessa? Cerchiamo di fare chiarezza qui su Ginger Generation!

Accessori Playstation 5 su Amazon: ecco tutto quello che c’è da sapere

Qui vi abbiamo raccontato di come il 19 novembre Amazon renderà disponibili delle scorte limitate della PS5 per tutti gli acquirenti che vorranno acquistarla. Visto l’abnorme numero di richieste, siamo certi che la console andrà rapidamente sold out.

Riuscire ad acapparrarsi una PS5, per di più in questo periodo pre natalizio e pre Black Friday, sarà una vera impresa. Non lo stesso invece possiamo dire degli accessori della Playstation 5, anche quelli più costosi. Amazon infatti sembra avere a disposizione delle scorte “importanti” di ogni prodotto.

Qui sotto trovate tutti i link per ordinare su Amazon gli accessori della Playstation 5.

Clicca qui per comprare la HD Camera per PS5





Clicca qui per comprare il controller Wireless di PS5!





Clicca qui per acquistare su Amazon il remote controller di PS5!





Nel frattempo, Sony ha lanciato un incredibile spot di lancio per la console. Playstation 5 si è infatti conquistata nelle scorse ore tutta Piazza San Marco a Venezia. Qui sotto potete recuperare le incredibili immagini del lancio promozionale di PS5 a Venezia.

Benvenuta PS5! | VENEZIA 2020 | PLAY HAS NO LIMITS

Watch this video on YouTube

La console, arrivata nelle scorse ore settimane fra gli altri al rapper Travis Scott, è stata presentata anche dal nostro Fabio Rovazzi. L’artista di Tutto molto interessante è diventato il testimonial italiano di PS5: in questa occasione vi avevamo parlato del suo divertente video dedicato.

Le versioni disponibili

Playstation 5 Digital Edition costerà 399 euro, mentre per quanto riguarda PS5 con un’unita disco Blu-Ray il prezzo base consigliato è di 499 euro. I pre-orders per la console, vi informiamo, sono aperti presso tutti i rivenditori autorizzati a partire da oggi, giovedì 17 settembre.