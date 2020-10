Capelli rovinati? Prenditene cura con Redken Extreme

Eccoci inoltrate senza indugio nella stagione più avvincente e stressante dell’anno: ripartito il lavoro, ripresi in mano i progetti, disposto il cambio armadio, tutto ci suggerisce rinascita e cambiamento. Certo, anche i nostri capelli! Che diavolo è successo? Sono stanchi, stressati, sfibrati e decisamente con ben poca voglia di brillare. Bisogna correre ai ripari e farlo presto. Ma come? L’offerta, infatti, nel campo della cura del capello, è davvero ampia: shampoo psaudo-miracolosi, balsami dai mille profumi, intrugli senza speranze olfattive, maschere con gli ingredienti più bizzarri…e noi, come pensiamo di raccapezzarci?

Per fortuna esiste Redken! Nelle prossime righe scoprirete i mille e più vantaggi (ovviamente non tutti clinicamente elencati, altrimenti staremmo a scrivere fino al prossimo venerdì!) di una maschera che potrebbe davvero, se utilizzata nei giusti tempi, risollevare le tristi sorti della vostra chioma! Siamo dunque pronte per scoprirne di più? Sotto con le prossime righe!

CAPELLI STRESSATI ALMENO QUANTO NOI? PER QUELLI, C’È REDKEN!

Eccoci alle righe risolutive: pensate di avere tra le mani due o tre noci di una maschera che si propone di restaurare le vostre lunghezze, celebrarne la naturale luminosità (sì, i vostri capelli sono DAVVERO luminosi, anche se ancora non lo sapete!), dargli nutrimento e domarli nel migliore dei modi.

Vi sembra un sogno? Ecco, è il momento di svegliarsi! Redken Extreme farà la gioia dei vostri capelli rovinati, senza pesare in modo troppo oneroso sul vostro portafoglio: certo, saremmo disposte a tutto per avere una chioma fluente e brillante, ma perché farci spiumare quando possiamo avere il meglio a prezzi accessibili? Appunto. Basterà applicarla con saggezza, subito dopo il nostro shampoo, e mantenere qualche minuto di posa, da occupare possibilmente con i pensieri più positivi che abbiamo a disposizione, et voilà: dopo il tempo di asciugatura, variabile a seconda delle nostre ora splendide lunghezze, che il miracolo sarà compiuto! I migliori ingredienti lavoreranno al servizio della vostra testa, pronti a riparare anche ciò che vi sembrava irreparabile.

Non ci resta che tentare, buttare il nostro cuore oltre l’ostacolo (un piccolo ostacolo, bisogna dire, dato che parliamo di un semplice acquisto online!) e dare una possibilità alla pace con le nostre doppie punte, i nostri fusti sfibrati e le tinte che aggrediscono i capelli a ogni trattamento!

Sì, perché chi usa molti prodotti chimici sulle lunghezze, si sa, tende a rovinarle. Ma grazie a questo prodotto innovativo, diremo bye bye ai parrucchieri e al loro vizio di tagliare sempre più centimetri del necessario!

ACQUISTARE Sì, MA DOVE?

Non tutti i negozi online valgono la nostra fiducia: certi posti sono davvero stati creati apposta per privarci del nostro denaro senza darci nulla in cambio (oppure prodotti contraffatti). Ebbene, come decidere se un sito sia o meno sicuro? Come metterci al riparo dalle truffe?

Se volete essere certe che il vostri capelli riceveranno il meglio di cui vi abbiamo parlato nelle righe precedenti, altro non dovete fare che affidarvi a siti che abbiano moltissime ottime recensioni online e non vi offrano sconti assurdi, come quelli del 95%.

Armiamoci di maschere per capelli, quindi: l’inverno non ci troverà sguarnite e spuntate!