Fabio Rovazzi è il testimonial italiano della Playstation 5

Fabio Rovazzi è ufficialmente il testimonial italiano della Playstation 5. Il cantante e youtuber 26enne ha ricevuto una copia della console Sony di quinta generazione. A dimostrarlo un video che Fabio ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. Il filmato è corredato da una didascalia scritta da Rovazzi che recita: “In tanti mi avete chiesto spiegazioni sulle stories che ho caricato 2 settimane fa… ecco TUTTA LA VERITÀ”. Si tratta di un simpatico sketch in cui vediamo Fabio mentre gioca rilassato a golf. Riceve a un tratto una chiamata in cui un misterioso individuo afferma: “Ciao siamo di Sony Playstation, vogliamo che tu sia il primo a ricevere la Playstation 5”. Per il resto non vi anticipiamo nient’altro, godetevi il filmato qui di seguito:

I COMMENTI DEI FOLLOWER AL POST DI FABIO ROVAZZI

Diversi sono stati i commenti e le reazioni da parte dei follower al video postato su Instagram da Fabio Rovazzi. Un utente si complimenta con l’artista dicendo: “Che genio!”; un altro ancora: “Genio indiscusso!”; un follower commenta in maniera più perplessa: “Boh non ne capisco il senso”; c’è poi un utente che pensa di aver compreso chi sia uno degli attori dello sketch (pur non essendone sicuro al 100%): “La persona al telefono mi puzza di Kevin Conroy (nonché il doppiatore videoludico di Batman) ma potrei sbagliare”.

LA PS5 SAR À REGION FREE?

Molti si chiedono se la Playstation 5 sarà region freee. A soddisfare tale curiosità è un articolo del PS Blog con un sì. Dunque i titoli PS5 non saranno bloccati per area geografica. Sicuramente una grande opportunità per gli appassionati che intendono acquistare giochi da altri stati, come quelli dell’estremo oriente. Come spiega Tom’s Hardware, proprio tali territori dispongono di titoli videoludici esclusivi che difficilmente arriveranno in occidente.

Per aggiornamenti su Fabio Rovazzi e il mondo Playstation continuate a seguirci!