Michele Bravi ha rimandato l’uscita de La Geografia del Buio

Michele Bravi ha preso la decisione molto difficile di posticipare ancora l’uscita del suo terzo album La geografia del buio, a causa della situazione incerta determinata dalla seconda ondata di COVID-19.

“Questo disco parla di come dare uno spazio all’incertezza e non avrei mai pensato che avrebbe incontrato questa grande incertezza di gestione. Spero possiate capire. È stata davvero una scelta difficile”, ha scritto il cantante rivolgendosi ai suoi follower sulle sue pagine social.

A distanza di tre anni da Anime di carta, il disco certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino Il diario degli errori, Michele Bravi torna con un nuovo progetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente.

Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto.La Geografia del Buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia.