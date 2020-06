Playstation 5: ecco i due nuovi modelli. Quale sarà il prezzo?

La Playstation 5 non è più un segreto. Tutto ciò che volevamo sapere è stato generosamente svelato da Sony, sia per quanto riguardo i modelli disponibili della nuova console, sia per le configurazioni che la PS5 vanterà una volta che sarà immessa sul mercato a fine 2020. Intanto, sono stati svelati i 28 giochi che accompagneranno la Playstation nella prima fase del lancio e di cui ci occuperemo nell’articolo che seguirà. La Sony segue la stessa linea di Microsoft con la sua Xbox One S, rimanendo, allo stesso tempo, fedele al mercato sempre più orientato verso lo streaming e il cloud.

PLAYSTATION 5: I MODELLI DISPONIBILI

Nel momento in cui arriverà sul mercato, avremo a disposizione due modelli di PS5. La prima è la versione classica, caratterizzata da un drive ottico blu ray 4k. La seconda è la PS5 Digital Version, che come è facilmente intuibile dal nome, funzionerà senza il bisogno di acquistare dischi. I giochi, dunque, dovrebbero essere scaricati direttamente su console, tramite connessione a internet. Il prezzo delle due versioni non lo conosciamo ancora, ma non sono mancati rumor interessanti al riguardo.

PS5 Hardware Reveal Trailer

QUANTO COSTERA’?

Ancora non conosciamo con certezza i prezzi dei due modelli di Playstation 5 che arriveranno a fine anno. Wired ha proposto alcune supposizioni riguardo il costo: la versione senza drive ottico dovrebbe costare 499 euro, mentre 599 quella invece comprensiva. Purtroppo, ci sono anche ipotesi un po’ più deludenti, che alzano il prezzo a 599 euro la prima e 699 euro la seconda. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali per il mercato italiano, che accoglierà anche la Xbox Series X di Microsoft.

GLI ACCESSORI DISPONIBILI

Mostrati anche gli accessori ufficiali, con design analogo a quello delle console e dei controller. Partiamo dalle cuffie Pulse 3d, supportanti audio a tre dimensioni e doppio microfono, che cancella qualsiasi rumore. La webcam a doppie lenti riprende permette invece di vivere un’esperienza di gioco in un HD alla massima potenza. Da non dimenticare la base di ricarica DualSense, che vanta due joypad contemporaneamente, e il telecomando che integra il microfono per i comandi vocali.

