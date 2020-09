Su Ginger Generation ve l’abbiamo raccontato qui. Nelle scorse ore, Sony ha finalmente svelato al mondo il prezzo e la data di uscita dell’attesissima Playstation 5. La console per videogiochi arriverà a metà novembre in Italia, portando con sé anche tanti nuovi giochi. Fra questi troviamo un gioco in particolare del quale già ci siamo innamorati: stiamo parlando di Hogwarts Legacy!





Che cos’è Hogwarts Legacy? Ecco tutti i dettagli sul videogioco

Il videogame ispirato alle avventure di Harry Potter e al magico mondo ideato da J.K. Rowling è stato presentato in anteprima proprio durante il PS5 Showcase di mercoledì. E il primo trailer ha confermato le nostre già altissime aspettative su questo progetto!

A quanto pare, Hogawarts Legacy sarà un gioco ambientato nella scuola di magia più celebre della storia della letteratura. Tuttavia, non ci troveremo Harry Potter, né tantomeno Hermione Granger e Ron Weasley. Al contrario, il videogame è ambientato in un’epoca precedente all’arrivo del maghetto interpretato al cinema da Daniel Radcliffe. L’epoca, per la precisione, è il 1800!

Chi era il preside? Quali erano le sfide che gli studenti dovevano affrontare ogni giorno? Che cosa influenzava la loro società prima dell’arrivo di Tom Riddle, prima anche di Newt Scamander?. Howgwarts Legacy ci permetterà proprio di rispondere a queste domande, andando alla scoperta di nuove vicende, personaggi e…mostri!

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Il primo trailer, che trovate qui sotto, ci catapulta in un videogame immersivo e a tratti davvero incredibile per realismo e qualità dell’immagine. Non perdetevelo!

Hogwarts Legacy - Official Reveal Trailer | PS5 Showcase

Watch this video on YouTube

Il prezzo

Sony non ha confermato il listino prezzi dei suoi nuovi giochi. In ogni caso, secondo quanto riportato da The Verge, Hogwarts Legacy e gli altri titoli annunciati dovrebbero costare tutti intorno ai 69,99 dollari, circa 59 euro.