Rare Beauty di Selena Gomez, arriva la nuova linea Kind Words: prodotti, prezzi e tutte le curiosità

Rare Beauty di Selena Gomez ha annunciato l’arrivo di nuovi prodotti, stavolta dedicati alle labbra! Kind Words è la nuova linea di lipstick e lipliner dal finish matte e confortevole, ideale per look da tutti i giorni o per serate particolari.

Tutte le shades dei lipstick e lip liner Rare Beauty di Selena Gomez

Disponibile in 10 diverse colorazioni con matite labbra abbinate, questi rossetti spaziano dai nude, ai rosati a marroni caldi.

Talented – true neutral beige

– true neutral beige Creative – muted peach

– muted peach Lively – rose pink

– rose pink Worthy – muted mauve

– muted mauve Humble – rose mauve

– rose mauve Fun – neutral mauve

– neutral mauve Wise – warm brown nude

– warm brown nude Bold – deep berry rose

– deep berry rose Gifted – deep dusty plum

– deep dusty plum Strong – rich chocolate brown

Tutti i rossetti hanno un prezzo di 20 dollari, mentre le matite labbra 15 dollari. Oltre che sul sito rarebeauty.com, che però non spedisce in Italia, i prodotti saranno disponibili da Sephora sia online che in store.







Le ultime uscite di Rare Beauty

Un altro lancio per un brand di makeup che si va delineando sempre di più. Nell’ultimo anno, infatti, Selena ci ha regalato diverse nuove uscite. A cominciare dalle powder in polvere libera, disponibili nel nostro paese in 3 tonalità, o ancora i nuovo bronzer in stick super apprezzati dalla beauty community e, infine, il più recente Positive Light Tinted Moisturaizer diventato già un must have per l’estate.

Gli altri progetti di Selena Gomez

In questo momento Sel si sta dedicando molto al suo brand beauty, in attesa del rilascio il 28 giugno della seconda stagione di Only Murders In The Building, in onda su Disney+. Nel mentre continua il suo progetto per la salute mentale, Wondermind, di cui è co-founder. Anche se non abbiamo molte news a riguardo, alcuni rumors vogliono la cantante in procinto di lavorare al suo prossimo album che seguirebbe gli ultimi rilasci di Rare e Revelacion, il suo EP in spagnolo.