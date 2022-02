Rare Beauty: info e prezzi nuovi prodotti (disponibili anche in store!)

Come ormai saprete dallo scorso 15 febbraio la linea Rare Beauty di Selena Gomez è ufficialmente disponibili in tutti gli store Sephora in Italia. Oltre a poter finalmente toccare con mano i prodotti, sono giunti a noi anche le ultimissime novità della Spring Collection.

Nuovi prodotti che possono essere provati in anteprima nei beauty store ma disponibili all’acquisto anche sul sito. Scopriamoli subito insieme!

Scopriamo tutte le novità Rare Beauty!

Warm Wishes Effortless Bronzer

Uno stick abbronzante ideale per il contouring o da usare per dare un colorito sano alla pelle. Disponibile in 5 diverse shades è facilissimo da stendere e da sfumare. Prezzo: 26€

Always An Optimist Soft Radiance Setting Powder

Questa cipria in polvere libera disponibile in tre tonalità (chiara, medio-chiara e scura) è perfetta per settare il makeup e dare un look mattificato ma non polveroso. La vera rivoluzione è il suo astuccio che si chiude perfettamente evitando gli sprechi. Prezzo: 25€

Soft Pinch Liquid Blush

In arrivo in tre nuovissime tonalità. Negli store sono già disponibili mentre online bisognerà ancora pazientare un po’ per scoprire queste nuove colorazioni sui toni del rosa e del malva. Sono comunque disponibili le altre colorazioni di questo innovativo blush liquido. Prezzo: 22€

Always An Optimist Pennello Per Polvere

Il pennello perfetto per stendere la cipria il polvere libera, dalla punta morbida e affusolata può essere utilizzato anche per altre polveri. Prezzo: 32€

Avete già acquistato nuovi prodotti della Spring Collection di Rare Beauty di Selena Gomez?