Rare Beauty: 5 prodotti perfetti come regalo di Natale!

Il Natale è alle porte e tra gli sconti della Cyber Week e del Black Friday, l’occasione per portarsi avanti con i regali è più che ghiotta. Tra i brand nuovi nel mondo del makeup, spicca sicuramente Rare Beauty di Selena Gomez che in questo ultimo anno ha suscitato tantissimo interesse ed è molto apprezzato dalla beauty community.

Noi di Gingergeneration.it vi abbiamo parlato ampiamente di questo brand (e di quanto ci piaccia!) e adesso vogliamo consigliarvi alcuni prodotti da accaparrarvi per regalarli agli amici o per farvi un auto regalo molto gradito.

Non perderti la nostra recensione su Rare Beauty!

Selena’s Faves 4 Piece Mini Set

I set sono tra i regali più belli da fare e vi permettono di provare più prodotti di uno stesso brand, spendendo qualcosina in meno. Tra quelli lanciati dalla cantante di Rare troviamo questo mini kit con 4 prodotti: Mascara, Illuminante Liquido, Blush Liquido e Lip Soufflé nella famosa tonalità Inspire. Per intenderci, il rosso che Selena indossa in tutte le immagini promo. Prezzo: 35,90€

Always An Optimist Pore Diffusing

Uno dei prodotti più chiacchierati del brand, questo primer è particolarmente dedicato a chi ha una spenta. Dona subito all’incarnato un finish sano e glowy e riduce i pori. Disponibile anche nel formato mini. Prezzo: 16,00€

Lip Soufflé Matte Lip Cream Duo

Per le amanti dei prodotti labbra confortevoli questo kit con due Lip Soufflé è una vera chicca. Pensato soprattutto per chi ama le tonalità tenui, è disponibile nel colore Courage e nella mini versione esclusiva Ambition. Un cofanetto da non perdere! Prezzo: 23,90€

Discovery True To Myself

Una palette essenziale, con colori adatti a tutti i giorni e facilmente modulabili sia per il giorno che per la sera. Sei le tonalità più un glitter dorato per colpire con lo sguardo. Prezzo: 33,00€

Mini Soft Pinch Liquid Blush Trio

Le amanti dei blush in crema non potranno fare a meno che impazzire per questo set. Tre Soft Pinch Liquid in versione mini nei colori più versatili, da intercambiare nelle diverse stagioni o alternandole in base ai look. Bliss, Hole e Peace sono le tonalità. Prezzo: 29,90€

