Selena Gomez in Italia: tutte le foto con i fan e dell’evento Rare Beauty

Se siete stati un minimo attenti, vi sarete accorti che Selena Gomez in questi giorni ha infiammato Milano. La cantante è, infatti, tornata in Italia dopo tantissimi anni per promuovere il suo brand Rare Beauty.

Oltre a un evento esclusivo organizzato per alcuni fortunatissimi fan e gli influencer, in tanti sono riusciti a strappare un saluto, un autografo o una foto a Selena incontrandola per le strade milanesi.

L’evento Rare Beauty

All’evento organizzato da Sephora, hanno potuto partecipare tanti influencer che hanno avuto il modo di scattare selfie con l’attrice e anche realizzare alcuni contenuti per TikTok. Dopo l’evento esclusivo, Sel si è recata nello store di Piazza Duomo dove ha incontrato lo staff e salutato la folla di fan accorsa per vederla. Ecco alcuni degli scatti più belli.

Selena Gomez incontra i fan

Molti e fortunati Selenators sono riusciti anche a incontrare la loro beniamina per le vie di Milano. La loro gioia è evidente!

I prodotti Rare Beauty

Selena si trovava in Italia anche per presentare i suoi ultimi prodotti, i nuovissimi rossetti e matite labbra Kind Words. I lipstick e le lip pencil sono disponibili in 10 tonalità diverse, sui toni del nude, malva e marrone. I prodotti sono già disponibili online e negli store Sephora, al prezzo di 23€ il rossetto e 19€ la matita.

I prossimi progetti di Selena Gomez

Mentre al momento sta andando in onda la seconda stagione di Only Murders In The Building, già confermato per una terza, Selena ha anche annunciato di essere tornata in studio di registrazione. Nuova musica potrebbe essere già rilasciata quest’anno.