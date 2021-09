Rare Beauty: in Italia arriva il mascara e nuovi prodotti (info e prezzi)

Rare Beauty, il brand make up di Selena Gomez, ha lanciato un nuovo mascara che è in arrivo anche da Sephora Italia! In contemporanea con gli Stati Uniti possiamo infatti provare il nuovo Perfect Strokes Universal Mascara Volumizzante il quale lancio è stato ufficializzato in questi giorni.

Il mascara di Selena Gomez

Il mascara era forse uno dei prodotti più attesi del brand e largamente richiesto dai fan della cantante e dalla beauty community sin dalla sua nascita lo scorso anno. Il Perfect Strokes mascara è già disponibile sul sito di Sephora Italia in due formati standard e da viaggio rispettivamente al prezzo di 23,00€ e 13,00€ così che potrete provare anche la versione più piccola e capire se questo nuovo prodotto fa al vostro caso!

Altri prodotti e prezzi

Il mascara non è però l’unica novità ad essere arrivata nel nostro paese. Infatti, sono presenti anche alcuni prodotti del secondo lancio della linea di make up fino ad ora inediti in Italia. Eccoli con i relativi prezzi:

Discovery True To Myself Palette di Ombetti – 33,00€

Always An Optimist Pore Diffusing – in due taglie – 30,00€ e 16,00€

Always An Optimist Weightless Primer occhi – 20,00€

Always An Optimist 4-in-1 Mist– 27,00€

Recensione Rare Beauty

Per il primo lancio avevamo provato alcuni prodotti della linea dandovi la nostra onesta recensione su quello che abbiamo provato. Potete vedere i prodotti che abbiamo testato e come ci siamo trovati leggendo l’articolo oppure guardando il video.

Cosa ne pensate dei nuovi prodotti di Rare Beauty di Selena Gomez?