Abbiamo provato Rare Beauty di Selena Gomez: video recensione!

Dopo il suo lancio da Sephora Italia, Rare Beauty è sulla bocca di tutti. La linea di cosmetici di Selena Gomez, infatti, ha riscosso tantissimo successo ed era tra le più attese anche nel nostro paese.

Anche noi di Gingergeneration attendevamo con ansia questo arrivo da quando nel 2020 era approdato negli Stati Uniti e non potevamo farci sfuggire l’occasione di provare i prodotti e provarli anche per voi! In questa recensione parliamo dei nostri prodotti preferiti, quelli che ci hanno colpito e quelli che (inaspettatamente) ci hanno deluso.

L’obiettivo del brand è di “rompere” gli schemi della bellezza irraggiungibile e degli standard di perfezione inesistenti, promuovendo una bellezza unica e naturale. Non si tratta di essere qualcun altro ma di essere proprio sé stessi attraverso il make up. Celebrare l’individualità di ognuno di noi è la missione del brand.





Prodotti recensiti e prezzi

Di seguito tutti i prodotti che abbiamo provato con colorazioni e tutti i prezzi in Italia dei prodotti disponibili in Italia.

Liquid Touch Fondotinta leggero – 33,00€

Liquid Touch Correttore luminoso – 23,00€

Liquid Touch Foundation Brush – 32,00€

Soft Pinch Fard liquido (colore Biss) – 22,00€

Stay Vulnerable Fard cremoso (Nearly Berry) – 24,00€

Blot & Glow Touch Up – 31,00€

Lip Soufflé crema matt per le labbra (colori Inspire, Courage, Heroic) – 23,00€

Mini Mauves Lip Duo – 20,00€

Stay Vulnerable ombretto liquido (Nearly Berry) – 23,00€

Per il lancio della sua prima linea di cosmetici, Selena ha creato anche una raccolta fondi con l’obiettivo di supportare, aiutare e creare consapevolezza nelle malattie mentali. La cantante stessa si è trovata a fronteggiare problemi di ansia e depressione e per questo motivo si pone sempre in prima linea quando c’è da fare qualcosa per gli altri.

