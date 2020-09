L’attesa è praticamente finita. Rare Beauty, la linea di cosmetici di Selena Gomez sta finalmente per arrivare. La data fissata è per il 3 settembre. Venduta in esclusiva su Sephora USA, Canada e Messico, sarà disponibile anche sul sito ufficiale del brand ma non sarà ancora possibile acquistare fuori dagli Stati Uniti. La sua vendita dovrebbe essere estesa nel 2021 anche per l’Europa.

La collezione sarà disponibile a partire dalle 6 del mattino (ora italiana) del 3 settembre e sul sito ufficiale possiamo scoprire già alcuni prodotti e prezzi.

Prodotti e prezzi di Rare Beauty

PRODOTTI VISO

Per il viso Selena ha pensato ad alcuni prodotti essenziali ma allo stesso tempo innovativi. Fondotinta, correttori, blush liquido, illuminante, primer e fissante spray. I prezzi variano da un minimo di 14 dollari a un massimo di 29 dollari.

PRODOTTI OCCHI

Si fa sentire l’assenza di un mascara in questa collezione per gli occhi e al momento non sono presenti neanche ombretti. La scelta per gli occhi si compone di un eyeliner a penna matt, e un prodotto doppio per le sopracciglia. Il prezzo dai 19 ai 22 dollari.

PRODOTTI LABBRA

Due sono i prodotti che compongono il comparto labbra, con 12 interessanti finiture e colorazioni. Da un lato i Lip Balm dai toni neutri fino a quelli colorati e poi le Lip Cream, rigorosamente Matt. Dai 16 ai 20 dollari.

ACCESSORI

Nella lista non possono mancare gli accessori. Dalla spugnetta per il fondotinta ai pennelli per viso e per stendere il correttore. La morbida pochette targata Rare e le salviettine per assorbire il sebo, disponibile anche in un cofanetto con pad da portare sempre in borsa. In più alcune esclusive online come le pinzette per capelli e le spillette.