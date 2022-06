Only Murders In The Building 2: trailer, cast e dove eravamo rimasti

Only Murders In The Building 2 sta per arrivare su Disney+.

Nell’attesa che la nuova stagione, con protagonista Selena Gomez, arrivi sui nostri schermi in streaming possiamo già pregustare il trailer di questa attesa attesissima stagione. Il 28 giugno e la data da segnare sul calendario, quando finalmente potremmo vedere i primi due episodi.

Il trailer di Only Murders In The Building 2

Dopo la porte di Bunny Folger, il presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, i nostri protagonisti Charles, Oliver e Mabel cercando di identificare il suo assassino. Ma le cose non sono così semplici come sembrano. I tre, infatti, non solo sono al centro dell’attenzione pubblica ma si trovano anche ad essere accusati dai loro vicini, che li incolpano dell’omicidio.

Dove eravamo rimasti?

Se avete seguito la prima stagione saprete bene che la sua premessa è un omicidio. Tre estranei vicini di casa e grandi appassionati di podcast true crime si uniscono quando nel loro palazzo, l’Arconia, si verifica un terribile delitto. Oltre a indagare personalmente per scovare il colpevole, i tre lanciano anche un podcast per raccontare quello che scoprono durante le loro indagini. Cercare di risolvere il caso non è poi così semplice e i tre protagonisti rischieranno di mettersi spesso nei guai.

Spoiler alert! La prima stagione si chiude con Charles, Oliver e Mabel che vengono arrestati poiché accusati di omicidio.

Only Murders In The Building 2: il cast completo

La serie vede protagonista Selena Gomez nei panni di Mabel Mora, una giovane ragazza che vive all’Arconia e che stringe amicizia con due suoi vicini di casa Charles-Haden Savage interpretato da Steve Martin e Oliver Putnam interpretato da Martin Short. Tra gli interpreti della prima stagione troviamo anche Amy Ryan nei panni di Jan e Aaron Dominguez come Oscar Torres, amico di vecchia data della protagonista.

La serie, ideata da Steve Martin e John Hoffman, vede tra i produttori esecutivi anche Martin Short e proprio Selena già produttrice di serie come 13 Reasons Why e del documentario Living Undocumented, aggiungendo un altro tassello alla sua carriera cinematografica.

L’annuncio sui social

I primi a dare la notizia del rinnovo sono stati proprio i protagonisti che hanno comunicato la seconda stagione con un video divertente, in perfetto stile OMITB! Da non perdere.