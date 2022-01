Rare Beauty a febbraio arriva negli store Sephora in Italia

Dopo tanta attesa il brand di Selena Gomez, Rare Beauty, approda negli store fisici in Italia. Dopo il sorprendente lancio online lo scorso luglio, adesso arriva anche in negozio da Sephora.

Un arrivo attesissimo soprattutto per i fan della cantante ma anche per tutti gli appassionati di makeup che attendevano con ansia questo brand. Non è chiaro se ci saranno anche le ultime novità di prodotto ma sicuramente si potrà toccare con mano tutta l’offerta già presente nel nostro paese.

Quando arriva in Italia

L’anteprima del lancio sarà disponibile a partire dal 10 febbraio nello store di Corso Vittorio Emanuele a Milano e in quello di Via del Corso a Roma, mentre a partire dal 15 febbraio Rare arriverà in altri store selezionati Sephora Italia.

Non resta che aspettare ancora qualche giorno per poter vedere da vicino i prodotti di Selena e magari anche qualche novità. Noi non stiamo più nella pelle. Se volete un assaggio di alcuni prodotti e una recensione onesta, vi consigliamo di guardare il nostro video dedicato proprio al brand.

Video recensione dei prodotti Rare

Cosa ne pensate del brand Rare Beauty in arrivo negli store fisici di Sephora?