Rare Beauty sta per lanciare un nuovo prodotto per il viso

Novità in arrivo in casa Rare Beauty. Il brand di makeup di Selena Gomez ha annunciato il lancio di un nuovissimo prodotto. Nonostante non si sappiano ancora molti dettagli, si tratta quasi sicuramente di uno skin product e, più precisamente, di quello che sembra un ibrido tra un BB cream e un fondotinta.

Il nuovo prodotto

Un finish che è un vero e proprio trend negli ultimi due anni e che tantissimi brand hanno già approcciato. Fenty Beauty, Nabla, Charlotte Tilbury e chi più ne ha più ne metta, hanno scelto delle texture radiose per i loro prodotti per il viso, un mix tra skincare e makeup.

Positive Light Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20 per un makeup no-makeup e la protezione solare, che lo rende un prodotto perfetto per la primavera estate. Sarà disponibile a partire dal 30 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rare Beauty by Selena Gomez (@rarebeauty)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TRENDMOOD (@trendmood1)

Dalle prime immagini a disposizioni sembra si tratti proprio di un prodotto leggero, con una bassa coprenza che dona alla pelle un finish luminoso. Ciò che salta subito all’occhio è il packaging, ancora una volta meraviglioso e particolare, in piena chiave Rare Beauty. I pack del brand sono, infatti, tra i più apprezzati per quanto riguarda il mondo del beauty. E anche questa volta Selena sembra aver fatto centro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rare Beauty by Selena Gomez (@rarebeauty)

Quando sarà disponibile

Anche se non si conosce una data ufficiale di rilascio e nemmeno il prezzo, questo prodotto dovrebbe essere disponibile a brevissimo. Non solo sul canale ufficiale del brand, ma anche in tutti i rivenditori, Sephora Italia compreso. Bisognerà solo pazientare ancora un po’ per poter anche noi scoprire questa grossa novità makeup.

Siete curiosi del nuovo lancio di Rare Beauty di Selena Gomez?