Selena Gomez ha lanciato la sua prima collezione di makeup dal nome Rare Beauty. Il concept dietro questa linea è far sentire ognuno di noi unica e speciale, senza nascondere i propri difetti ma valorizzandoli al massimo. Per questo lancio proprio la cantante di Boyfriend ha voluto condividere i suoi beauty tips per avere un look naturale realizzato quasi interamente con i suoi prodotti.

Selena Gomez's Guide to the Perfect Cat Eye | Beauty Secrets | Vogue

Prodotti e prezzi di Rare Beauty

PRODOTTI VISO

Per il viso Selena ha pensato ad alcuni prodotti essenziali ma allo stesso tempo innovativi. Fondotinta, correttori, blush liquido, illuminante, primer e fissante spray. I prezzi variano da un minimo di 14 dollari a un massimo di 29 dollari.

PRODOTTI OCCHI

Si fa sentire l’assenza di un mascara in questa collezione per gli occhi e al momento non sono presenti neanche ombretti. La scelta per gli occhi si compone di un eyeliner a penna matt, e un prodotto doppio per le sopracciglia. Il prezzo dai 19 ai 22 dollari.

PRODOTTI LABBRA

Due sono i prodotti che compongono il comparto labbra, con 12 interessanti finiture e colorazioni. Da un lato i Lip Balm dai toni neutri fino a quelli colorati e poi le Lip Cream, rigorosamente Matt. Dai 16 ai 20 dollari.

ACCESSORI

Nella lista non possono mancare gli accessori. Dalla spugnetta per il fondotinta ai pennelli per viso e per stendere il correttore. La morbida pochette targata Rare e le salviettine per assorbire il sebo, disponibile anche in un cofanetto con pad da portare sempre in borsa. In più alcune esclusive online come le pinzette per capelli e le spillette.